Имају најшири језик на свијету: Отац и кћерка ушли у Гинисову књигу рекорда

20.09.2025

09:12

Имају најшири језик на свијету: Отац и кћерка ушли у Гинисову књигу рекорда
Фото: Instagram/@mouthtongue/screenshot

Просјечна ширина језика код одраслог мушкарца износи око 4,8 цм. Међутим, постоје људи којима језик достиже невјероватне димензије - толике да су завршили у Гинисовој књизи.

Отац и кћерка из Њујорка специфични су по томе што држе рекорд за најшири мушки, односно женски. Када се исплазе, призор заиста дјелује апстрактно.

Борис Режак

Сцена

Борис Режак одлучио да помогне родитељима са дјецом која имају церебралну парализу

Прву титулу “најширег језика на свијету” 2004. године понио је Амандип Хир из Велике Британије. Његов језик мјерио је 7,6 цм. Само годину дана касније, појавио се нови шампион. Аустралијанац Џеј Слот у Гинисовој емисији показао је језик широк 7,9 цм, чиме је претекао Хира. Слот је ову титулу чувао годинама, а 2010. резултат му је и званично потврђен у италијанској емисији “Lo Show Dei Record”.

Свијеће / Илустративна фотографија

Свијет

"Без картице ни у цркву" У Шпанији уведено електронско паљење свијећа

Породични рекордери из Њујорка

Ипак, ни ова срећа није била дугог вијека. Само три године касније, Бајрон Шленкер из Њујорка, листајући књигу рекорда у библиотеци са својом кћерком Емили, помислио је: “Мој језик је баш широк… питам се колико?”.

Када га је љекар измјерио, испоставило се да је широк 8,3 цм – довољно да престигне Аустралијанца и сам уђе у Гинисову књигу рекорда. Већ сљедеће године стигао је до 8,57 цм, што је чак шире од нових модела ајфона.

Његова кћерка Емили схватила је да и сама располаже великим језиком, па је пожељела да крене татиним стопама. Њен језик измјерен је 7,33 цм, а 2015. године, са само 14 година, постала је власница титуле “најширег женског језика на свету”. Данас, у 24. години, она и даље држи рекорд.

Нови рекордер из САД-а

Бајрон је 2018. изгубио престижну титулу. Нови шампион постао је Брајан Томпсон, чији језик мјери невјероватних 8,88 цм.

Борис Режак

Сцена

Борис Режак одлучио да помогне родитељима са дјецом која имају церебралну парализу

''Имати свјетски рекорд је чудесна ствар. Мој језик већ годинама забавља пријатеље и породицу'', рекао је Томпсон након што је у Гинису потврђен његов рекорд.

Осим ширине, забиљежени су и други необични рекорди када је језик у питању, пише Жена Блиц.

Наиме, највећи обим има Данте Барнс из САД-а и он свој језик може да надува до 12,19 цм. Најдужи мушки језик има Ник Стоберл из САД-а -10,1 цм, док титулу најдужег женског носи Шанел Тапер, такође из Америке, и дужина износи чак 9,75 цм.

