Преслатки дјечак насмијао све на вјенчању родитеља: Свешеник је имао сјајног "асистента"

19.09.2025

20:04

Преслатки дјечак насмијао све на вјенчању родитеља: Свешеник је имао сјајног "асистента"
"Чита лепо овај добри чика у мантији и са брадом, ову 'причи' са људима, животом, заповијестима, а ја би да што прије заврши па да можемо да се играмо мало" - е овако би вјероватно нешто рекао да умије да прича један плавокоси млађани господин на преслатком снимку који је освануо на мрежама.

Наиме, како се може видјети на видеу објављеном на Инстаграм страници Огласна табла, у некој цркви у Србији, забиљежен је тренутак вјенчања неког пара на коме је главна звијезда дјечак од можда неких годину дана.

У рукама га држи, рекли би, мама а свијећу је узео тата.

И док свештеник чита молитву, он све вријеме насмијан, рукицама "лупка" по књизи заиста као да хоће да каже "хајде заврши већ једном".

А ко ће га знати, можда анђелак са "дудом" у устима жели да придода неку своју ријеч "свету".

Види се да је потпуно одушевио и разњежио, како своје ближње који су приствовали овом светом чину, тако и самог свештеника.

Здравље

Јесте ли чули за iDip: Ово је нови програм уз који се килограми топе

Није искључено да је господин осим на мамином и татином вјенчању тог дана био и на свом крштењу.

Свакако је "украо" шоу, преноси Телеграф.

