Logo

Отварају се "бечка врата": Стиже поларни вртлог

19.09.2025

19:59

Коментари:

0
Отварају се "бечка врата": Стиже поларни вртлог

Од суботе ће бити још топлије, очекује се да температуре буду око 30 степени, локално више, до 33 степена, а ново захлађење у Србију стиже средином сљедеће недјеље.

Метеоролог Иван Ристић каже за да је тренутно отопљење посљедица урагана Ерин, али у трећој декади септембра креће хладан ваздух са сјевера ка нама. Прво ће захватити Норвешку, Шведску, сјевер Енглеске, послије и наш регион.

- Већ се чују најаве првих сњежним пахуља на највишим планинама и на сјеверу Европе. Модели најављују блок на Атлантику и јаче захлађење крајем овог мјесеца и почетком октобра. Такође, очекује се много оштрија и сњежнија зима него протеклих година. Јача захлађења се очекују у посљедњој декади новембра, другој половини децембра, хладан и сњежан такође биће скоро цијели јануар - каже Ристић.

"Бечка врата" спуштају температуру

Објашњава да ће од календарског почетка јесени, а то је 22. септембар, само још неколико дана бити топли и сунчани, а затим, када се отворе "бечка врата" треба бити спреман на драстичан пад температуре од 25. септембра.

- Са почетком јесени доћи ће и до промјене синоптичке ситуације изнад Европе када хладан ваздух са сјевера Европе крене на југ и услови пад температура и потисне афрички ваздух према југу. Ово захлађење на Балкан и до наше земље стиже око 25. септембра и условиће наоблачење, кишу, појачан сјеверозападни ветар и пад температура. Максимална температура ће бити између 14 и 18 степени. У јутарњим часовима биће прохладно са минималном температуром од 8 до 12 степени - каже Ристић.

Михољско љето средином октобра

Након тренутног налета топлог афричког ваздуха, па овог најављеног захлађења, у октобру нас очекује још један топлији период, али у складу са годишњим добом, а то је Михољско љето, пише Блиц.

- Колико год да је почетак октобра хладан и кишовит, Михољско љето никада не изостаје. Прве најаве стабилног и топлијег времена су у периоду од 13. до 20. октобра уз свјежа, прохладна, понегде и магловита јутра, али ће преко дана бити претежно сунчано са максималном температуром од 22 до 27 степени - каже Иван Ристић.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

Вријеме

meteorolog

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Процурио садржај - Камала Харис ударила по Бајдену

Свијет

Процурио садржај - Камала Харис ударила по Бајдену

49 мин

0
Како преживјети развод: 8 савјета за мушкарце који пролазе кроз тешко раздобље

Љубав и секс

Како преживјети развод: 8 савјета за мушкарце који пролазе кроз тешко раздобље

50 мин

0
Dijeta, hrana

Здравље

Јесте ли чули за iDip: Ово је нови програм уз који се килограми топе

1 ч

0
Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

Србија

Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

1 ч

0

Више из рубрике

Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

Србија

Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

1 ч

0
policija kosovo

Србија

Унук покушао да убије баку, завршио на неуропсихијатрији

2 ч

0
Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

Србија

Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

3 ч

0
policija kosovo

Србија

Возач шлепера са Космета страдао у кањону Мораче: Наложена обдукција тијела

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

20

38

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

20

29

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

20

22

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

20

15

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner