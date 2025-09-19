Logo

Унук покушао да убије баку, завршио на неуропсихијатрији

19.09.2025

18:03

policija kosovo
Фото: Printscreen/Youtube/KOSOVËN

Једна бака из јужног дијела Косовске Митровице пријавила је да је њен унук покушао да је убије.

Случај је пријављен јуче око 9 часова.

Како су саопштили из тзв. косовске полиције, осумњичени је од стране чланова породице упућен на неуропсихијатрију, док је оштећеној пружен љекарски преглед.

Истрага је у току, преноси Коссев.

покушај убиства

Kosovska Mitrovica

