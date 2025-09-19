Унук покушао да убије баку, завршио на неуропсихијатрији

19.09.2025
18:03
Једна бака из јужног дијела Косовске Митровице пријавила је да је њен унук покушао да је убије.
Случај је пријављен јуче око 9 часова.
Како су саопштили из тзв. косовске полиције, осумњичени је од стране чланова породице упућен на неуропсихијатрију, док је оштећеној пружен љекарски преглед.
Истрага је у току, преноси Коссев.
