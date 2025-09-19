Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

19.09.2025
17:02
На Љубић кеју у Чачку у тучи испред угоститељског објекта претучен таксиста који је касније преминуо у болници. Учествовала и двојица браће од којих је један глумац.
Након туче која се догодила испред једног угоститељског објекта на Љубић кеју у Чачку, један мушкарац је преминуо, сазнаје Морава инфо. Туча се догодила у четвртак у касним поподневним сатима.
Према незваничним сазнањима, убијен је таксиста кога су претукла двојица мушкараца. Он је након туче пребачен у чачанску болницу, где је касније подлегао повредама.
Према првим информацијама, у тучи су учествовала и двојица браће, од којих је један глумац. Преминули мушкарац је таксиста по занимању.
Више детаља биће познато након што буде обављена обдукција настрадалог Чачанина, преноси Курир.
