Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

19.09.2025

17:02

Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац
Фото: Pexels

На Љубић кеју у Чачку у тучи испред угоститељског објекта претучен таксиста који је касније преминуо у болници. Учествовала и двојица браће од којих је један глумац.

Након туче која се догодила испред једног угоститељског објекта на Љубић кеју у Чачку, један мушкарац је преминуо, сазнаје Морава инфо. Туча се догодила у четвртак у касним поподневним сатима.

Према незваничним сазнањима, убијен је таксиста кога су претукла двојица мушкараца. Он је након туче пребачен у чачанску болницу, где је касније подлегао повредама.

Према првим информацијама, у тучи су учествовала и двојица браће, од којих је један глумац. Преминули мушкарац је таксиста по занимању.

Више детаља биће познато након што буде обављена обдукција настрадалог Чачанина, преноси Курир.

