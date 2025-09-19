У Приштини подигнуте оптужнице против двојице Срба у одсуству

Извор:
Танјуг
19.09.2025
14:35
Коментари:0
Специјално тужилаштво привремених приштинских институција саопштило је да је подигло оптужницу у одсуству против Л.Д. и В.О, бивших припадника полиције Србије, због наводних ратних злочина у Ђаковици у периоду 1998-1999. године.
Према наводима тужилаштва, они се терете да су кршили правила међународног права, дјелујући у саучесништву са другим припадницима српске полиције и војске, учествујући у убиствима, злостављању, хапшењима, крађи и уништавању имовине албанских цивила, преноси Репортери.
Друштво
Огласио се метеоролог којег прати регион: Ево кад нам стиже јаче захлађење
У оптужници се тврди да је 25. и 26. марта 1999. године, у Ђаковици, током акције српске полиције, у којој су и оптужени учествовали, убијен један цивил, а малтретирано шест цивила албанске националности.
Најновије
Најчитаније
17
35
17
30
17
30
17
30
17
28
Тренутно на програму