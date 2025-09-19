Бекамов син прошетао пистом, фудбал више није за њега

Извор:
Romeo Beckham, средњи син славног пара para Davida i Victorije Beckham, све озбиљније гради каријеру у модној индустрији, а синоћ је привукао пажњу отварањем Лондонске седмице моде ревијом за бренд H&M.
На писти се придружио великим именима нове генерације као што су Lila Moss, Paloma Elsesser i Alex Consani. Обучен у кожну пилотску јакну и хлаче, Ромео је украо пажњу присутних.
Иако је данас у потпуности посвећен моделингу, Ромео (23) се раније окушао и у професионалном спорту. Као тинејџер је играо фудбал у млађим категоријама Арсенала, потом за амерички тим Fort Lauderdale CF (данашњи Inter Miami II), те је био и на посуди у Brentfordu. Играо је углавном на позицији нападача, али је у јануару 2024. одлучио прекинути професионалну фудбалску каријеру.
Његово лице већ је красило кампање, укључујући и ону за Burberryjevu дјечју колекцију, а појављивао се и на модним пистама у Милану и Лондону, што говори о његовој озбиљности и све већем присуству у свијету моде.
С обзиром на то да су се оба брата окушала у моделингу, поставља се питање хоће ли њиховим стопама кренути и најмлађа чланица породице Beckham – 14-годишња Харпер. Многи нагађају да би њен евентуални деби у свијету моде могла режирати управо њена мајка, дизајнерка Victoria Beckham.
