Logo

У Власеници отворена ликовна колонија "Бирач"

Извор:

СРНА

19.09.2025

14:16

Коментари:

0
У Власеници отворена ликовна колонија "Бирач"
Фото: Срна

Традиционална 23. Ликовна колонија "Бирач" отворена је данас у Власеници и окупила је девет сликара из Републике Српске и Србије који ће наредних дана сликати љепоте овог краја.

Колонију је отворила вршилац дужности директора Културног центра Бојана Бошковић, која је појаснила да је циљ тродневне манифестације да се афирмише ликовна умјетност и да се Власеница препознаје као културна дестинација.

Предсједник Ликовне колоније Цвијетин Милаковић рекао је да су тема вјерски објекти са подручја општине.

Умјетник Горан Арсенијевић из Голубинаца, у општини Стара Пазова, први пут учествује на ликовној колонији у Власеници. Каже да је одушевљен амбијентом.

марихуана-190925

Хроника

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

Ликовна колонија организована је у оквиру Дана општине Власеница, 21. септембра.

Организатор је власенички Културни центар, а покровитељ општина Власеница.

Подијели:

Таг:

Власеница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ruka, bol, zglob

Здравље

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

3 ч

0
Goran Selak Benc Tuzon

Република Српска

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

3 ч

3
Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

Остали спортови

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

3 ч

0
Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

Свијет

Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

3 ч

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Култура

Славни музичар погинуо у авионској несрећи

8 ч

0
Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста

Култура

Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста

1 д

0
Андрија Лазић добитник прве награде на Конкурсу за најбољу кратку причу младих аутора

Култура

Андрија Лазић добитник прве награде на Конкурсу за најбољу кратку причу младих аутора

1 д

0
Свечано отворен 30. Сајам књиге: ''Три деценије гради мостове културне сарадње''

Култура

Свечано отворен 30. Сајам књиге: ''Три деценије гради мостове културне сарадње''

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

17

30

Снимак са свадбе згрозио интернет: “Првих 72 сата, развод је бесплатан”

17

30

Чекало се 88 година: Отворено мистериозно писмо некадашњег чехословачког предсједника

17

30

Нова пошаст стигла у Српску!

17

28

Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner