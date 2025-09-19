У Власеници отворена ликовна колонија "Бирач"

Извор:
СРНА
19.09.2025
14:16
Коментари:0
Традиционална 23. Ликовна колонија "Бирач" отворена је данас у Власеници и окупила је девет сликара из Републике Српске и Србије који ће наредних дана сликати љепоте овог краја.
Колонију је отворила вршилац дужности директора Културног центра Бојана Бошковић, која је појаснила да је циљ тродневне манифестације да се афирмише ликовна умјетност и да се Власеница препознаје као културна дестинација.
Предсједник Ликовне колоније Цвијетин Милаковић рекао је да су тема вјерски објекти са подручја општине.
Умјетник Горан Арсенијевић из Голубинаца, у општини Стара Пазова, први пут учествује на ликовној колонији у Власеници. Каже да је одушевљен амбијентом.
Хроника
Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин
Ликовна колонија организована је у оквиру Дана општине Власеница, 21. септембра.
Организатор је власенички Културни центар, а покровитељ општина Власеница.
Култура
8 ч0
Култура
1 д0
Култура
1 д0
Култура
2 д0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
30
17
30
17
30
17
28
Тренутно на програму