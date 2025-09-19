Logo

Славни музичар погинуо у авионској несрећи

Амерички кантаутор и добитник Греми награде, Брет Џејмс (Бретт Јамес), погинуо је у 57. години у паду малог авиона у Сјеверној Каролини. Несрећа се догодила у четвртак поподне, а у удесу су страдале још двије особе.

Несрећа у близини школе

Према доступним подацима, авион типа Cirrus SR22T полетио је из Нешвила у Тенесију и срушио се у округу Мејсон, недалеко од школе у мјесту Френклин, око 15 часова по локалном времену. Према информацијама са портала FlightAware, летјелица је била регистрована на име музичара, чије је пуно име Брет Џејмс Корнелијус.

Истрага у току

Савезна управа за авијацију (ФАА) потврдила је да су у тренутку несреће у авиону била три путника.

„Cirrus SR22T срушио се у поље у Френклину, Сјеверна Каролина, око 15 часова по локалном времену у четвртак, 18. септембра. Три особе су биле на броду“, навели су у званичном саопштењу.

ILU-BROD-BRITANIK-190925

Наука и технологија

Извађено благо из олупине Британика: Лежало је на морском дну 109 година

Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ) преузео је истрагу и водиће даљу анализу узрока трагедије.

Брет Џејмс био је један од најпознатијих текстописаца савремене кантри музике. Највећи успјех постигао је 2007. године када је освојио Греми награду за пјесму „Jesus, Take the Wheel“, коју је изводила Кери Андервуд. Током каријере сарађивао је са бројним звијездама и оставио неизбрисив траг у музичкој индустрији.

Опроштаји и туга

Вијест о његовој смрти шокирала је музичку заједницу. Из Удружења текстописаца Нешвила (НСАИ) стигло је саопштење:

„Породица НСАИ је затечена смрћу члана управног одбора и легендарног текстописца Брета Џејмса.“

