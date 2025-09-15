Logo

Сутра почиње јубиларни "30. Међународни сајам књига Бањалука 2025"

15.09.2025

20:25

Сутра почиње јубиларни "30. Међународни сајам књига Бањалука 2025"

Легендарни умјетник истакао је да му је гостовање у Бањалуци на 30. Сајму књиге велика част, али уједно и обавеза, као пријатељу писане ријечи и свих грађана Републике Српске, гдје је увијек дочекиван као код куће.

Тема Сајма је представљање продукције домаћих и иностраних издавача, промоција писаца и пратећих програма са централним фокусом на важност и значај очувања културног идентитета српског народа те јачања културних веза.

Јубиларно издање "Гласовог" Сајма окупило је више од 100 излагача, који у Бањалуку стижу са најновијим издањима, од научних дјела и књижевних класика преко белетристике до стрипова, а током трајања сајма до 22. септембра заказано је више од 50 промоција и књижевних представљања аутора из Републике Српске и свијета.

