Logo

Промоција књиге „Невесињска пушка“ у оквиру Сајма књиге у Бањалуци

Извор:

Глас Српске

15.09.2025

19:17

Коментари:

0
Промоција књиге „Невесињска пушка“ у оквиру Сајма књиге у Бањалуци

Удружење Невесињаца у Београду организује промоцију књиге „Невесињска пушка – пуцањ који одјекује вијековима“ у сриједу, 17. септембра, у Вујећници Културног центра Бански двор у Бањалуци.

Промоција, која почиње у 19 часова, биће одржана у оквиру 30. Међународног сајма књиге „Бањалука 2025“. Ријеч је о репринт издањима посвећеним историјском догађају Невесињска пушка, чији значај одјекује и данас.

На промоцији ће говорити Светко Ковач и Боривоје Милошевић, док ће улогу модератора имати Младен Весковић.

Организатори истичу да је ово прилика да се јавност подсјети на историјски значај устанка у Невесињу и да се младим генерацијама приближи један од кључних момената националне историје.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погледајте комплетан програм 30. Међународног сајма књиге "Бања Лука 2025"

Култура

Погледајте комплетан програм 30. Међународног сајма књиге "Бања Лука 2025"

19 ч

0
У Требињу промовисана књига о Нићифору Дучићу

Култура

У Требињу промовисана књига о Нићифору Дучићу

4 д

0
У Приједору одржано књижевно вече посвећено Љубомиру Симовићу

Култура

У Приједору одржано књижевно вече посвећено Љубомиру Симовићу

5 д

0
Књига Војска Републике Српске

Друштво

Представљена књига "Приче из болнице Главног штаба Војске Републике Српске"

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

12

45

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

12

44

Више бањалучких насеља остало без струје

12

38

Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

12

14

Разводе се Маја Огњеновић и Данило Икодиновић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner