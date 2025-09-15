Промоција књиге „Невесињска пушка“ у оквиру Сајма књиге у Бањалуци

Извор:
Глас Српске
15.09.2025
19:17
Коментари:0
Удружење Невесињаца у Београду организује промоцију књиге „Невесињска пушка – пуцањ који одјекује вијековима“ у сриједу, 17. септембра, у Вујећници Културног центра Бански двор у Бањалуци.
Промоција, која почиње у 19 часова, биће одржана у оквиру 30. Међународног сајма књиге „Бањалука 2025“. Ријеч је о репринт издањима посвећеним историјском догађају Невесињска пушка, чији значај одјекује и данас.
На промоцији ће говорити Светко Ковач и Боривоје Милошевић, док ће улогу модератора имати Младен Весковић.
Организатори истичу да је ово прилика да се јавност подсјети на историјски значај устанка у Невесињу и да се младим генерацијама приближи један од кључних момената националне историје.
Култура
19 ч0
Култура
4 д0
Култура
5 д0
Друштво
1 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму