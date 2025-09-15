Logo

Погледајте комплетан програм 30. Међународног сајма књиге "Бања Лука 2025"

Извор:

Глас Српске

15.09.2025

17:13

Коментари:

0
Погледајте комплетан програм 30. Међународног сајма књиге "Бања Лука 2025"

У организацији "Гласа Српске" од 16. до 22. септембра у Спортском центру "Борик" одржава се јубиларни, 30. Међународни сајам књиге "Бања Лука 2025".

Сајам своја врата отвара у уторак 16. септембра у 10 часова, а свечано отварање заказано је у 18 часова. Књижевну бесједу ове године говори српски књижевник, сценариста и академик Душан Ковачевић.

Радно вријеме Сајма је од 10 до 20 часова.

План промоција за 30. Међународни сајам књиге

"Бања Лука 2025"

УТОРАК, 16.9.2025.

18 часова – Дворана "Борик" Бања Лука

Свечано отварање 30. Међународног сајма књиге "Бања Лука 2025."

Књижевну бесједу говори Душан Ковачевић

***

19 часова - Дворана "Борик" Бања Лука

Министарство културе Републике Србије

Књига: "Градови Косова и Метохије 1878-1941"

Учествују: Марко Марковић, Славиша Недељковић и Милош Ђорђевић

СРИЈЕДА, 17.9.2025.

13 часова - Дворана "Борик"

Министарство културе Републике Србије

Књига: "Григорије Божовић по Македонији"

Издавач: Архив Војводине

Учествују: Небојша Кузмановић и Драгиша Бојовић

***

14 часова - Дворана "Борик"

Министарство културе Републике Србије

Књига: "Када је Сава био Растко"

Издавач: Архив Косова и Метохије

Учествују: Драгиша Бојовић и Данијел Дојчиновић

***

15 часова - Дворана "Борик"

Министарство културе Републике Србије

Књига: "Светлост, сенке и шапутања: Есеји с поводом"

Аутор: Иван Негришорац

Књига: "С камењем Христовим, белим"

Аутор: Селимир Радуловић

Издавач: "Албатрос"

Учествују: аутори

***

15:03-16:00

БХ радио

Тема: „Савремени роман данас“

Уредник и водитељ емисије Јелена Ђуровић

***

17 часова – Дворана "Борик"

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске

Додјела књижевних награда "Златна сова" и "Совица".

Учествују: чланови жирија и награђени аутори

***

18 часова – Дворана "Борик"

Удружење издавача Републике Српске

Књиге: "Пјесма на жици"

Аутор: Валентина Милачић

Издавач: "Бесједа" д.о.о. Бања Лука

Учествују: аутор Валентина Милачић и проф. др Ненад Новаковић

***

19 часова – Дворана "Борик"

Издавач: ЈУ "Службени гласник Републике Српске"

Књига: "Збирка кратких прича младих аутора из Републике Српске"

Учествују: Стево Грабовац, Милан Милошевић и Андрија Лазић

***

19 часова - Бански двор Бања Лука

Министарство културе Републике Србије

Књига: "Невесињска пушка – пуцањ који одјекује вијековима", промоција репринт издања посвећених овом догађају

Учествују: Светко Ковач, Боривоје Милошевић, модератор М. Весковић

ЧЕТВРТАК, 18.9.2025.

12 часова – Дворана "Борик"

Удружење књижевника Републике Српске

Књига: "Коло живота и Израсла из снова"

Аутор: Зоран Грумић

Издавач: СКД УКРЊА Челинац

Учествују: проф. др Душко Ж. Поповић и Живко Вујић

***

13 часова – Дворана "Борик"

Издавач: Министарство одбране Републике Србије – Медија центар "Одбрана" Београд

Књига: "Српски топ краљ бојишта"

Аутор: Бранко Богдановић

Учествује: др Александар Пећинар

***

14 часова - Дворана "Борик"

Министарство културе Републике Србије

Књига: "Крик с јаме"

Аутор: Данило Марић

Издавач: "Прометеј" Нови Сад

Учествују: аутор Данило Марић и Ранко Павловић

***

15 часова – Дворана "Борик"

Издавач: ЈУ Службени гласник Републике Српске,

Књига: "Ћутим да сјенке имају очи" збирка поезије

Аутор: Милана Мајар

Учествују: аутор Милана Мајaр, Стево Грабовац и представник ЈУ Службени гласник

***

15:03-16:00

БХ радио

Тема: „Дјечија књижевност данас“

Уредник и водитељ емисије Јелена Ђуровић

***

16 часова – Дворана "Борик"

Удружење књижевника Републике Српске

Књига: "Путовање по киши"

Аутор: Михајло Орловић

Издавач: АсОглас Зворник

Учествују: Јован Шекеровић и Миљана Алексић

***

17 часова – Дворана "Борик"

Удружење књижевника Републике Српске

Књига: "Слика и реплика" афоризми

Аутор: Живко Вујић

Издавачи: Примапром Бања Лука и УГ Жупа,

Учествују: Милутин Пејић и Зоран М. Грумић

***

18 часова - Дворана "Борик"

Удружење књижевника Републике Српске

Књига: "Контраеволуција" књига сатиричних пјесама

Издавач: КЗ "Васо Пелагић"

Аутор: Миладин Берић

Учествује: Живко Вујић

***

19 часова – Бански двор Бања Лука

Министарство културе Републике Србије

Књига: "НГДЛ", роман добитник НИН-ове награде за 2024. годину

Аутор: Маринко Арсић Ивков

Издавач: "Космос"

Учествују: аутор Маринко Арсић Ивков, Александар Јерков, модератор М. Весковић

ПЕТАК, 19.9.2025.

11 часова - Дворана "Борик"

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске

Књига: "Библиотечке мачке спавају наопачке"

Аутор: Берислав Благојевић

Учествује: аутор

***

13 часова - Дворана "Борик"

Додјела награда 30. Међународног сајма књиге "Бања Лука 2025"

Награде:

"МОШТАНИЦА" – за издавачки подухват

"ЛИПЉЕ" – за савремену књижевност

"ГОМИОНИЦА" – за књигу за дјецу

"СТУПЉЕ" – за његовање традиције и духовности

"КРУПА" – за најбољу промоцију на сајму

***

15 часова – Дворана "Борик"

Удружење књижевника Републике Српске

Књига: "Божићна бајка са мачком Токијем"

Аутор: Жељана Радојичић Лукић

издавач: УГ "Креатива"

Учествује: Слађана Поповић, УГ "Сабрање"

***

17 часова – Дворана "Борик"

Удружење књижевника Републике Српске

Књига: "Чудни су путеви Господњи и Змијањски писци – Кочићеви сљедбеници" (друго допуњено издање)

Аутор: Видосав Ђурђевић

Издавач: КЗ "Васо Пелагић"

Учествују: Миладин Берић, Ранко Прерадовић, Радомир Вулин

***

СУБОТА, 20.9.2025.

18 часова – Дворана "Борик"

Издавач: "Лагуна" Београд

Књига: "Дуж оштрог ножа лети птица"

Аутор: Тања Ступар Трифуновић

Учествује: аутор Тања Ступар Трифуновић

Подијели:

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

12

45

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

12

44

Више бањалучких насеља остало без струје

12

38

Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

12

14

Разводе се Маја Огњеновић и Данило Икодиновић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner