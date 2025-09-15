Погледајте комплетан програм 30. Међународног сајма књиге "Бања Лука 2025"

Извор:
Глас Српске
15.09.2025
17:13
Коментари:0
У организацији "Гласа Српске" од 16. до 22. септембра у Спортском центру "Борик" одржава се јубиларни, 30. Међународни сајам књиге "Бања Лука 2025".
Сајам своја врата отвара у уторак 16. септембра у 10 часова, а свечано отварање заказано је у 18 часова. Књижевну бесједу ове године говори српски књижевник, сценариста и академик Душан Ковачевић.
Радно вријеме Сајма је од 10 до 20 часова.
18 часова – Дворана "Борик" Бања Лука
Свечано отварање 30. Међународног сајма књиге "Бања Лука 2025."
Књижевну бесједу говори Душан Ковачевић
***
19 часова - Дворана "Борик" Бања Лука
Министарство културе Републике Србије
Књига: "Градови Косова и Метохије 1878-1941"
Учествују: Марко Марковић, Славиша Недељковић и Милош Ђорђевић
13 часова - Дворана "Борик"
Министарство културе Републике Србије
Књига: "Григорије Божовић по Македонији"
Издавач: Архив Војводине
Учествују: Небојша Кузмановић и Драгиша Бојовић
***
14 часова - Дворана "Борик"
Министарство културе Републике Србије
Књига: "Када је Сава био Растко"
Издавач: Архив Косова и Метохије
Учествују: Драгиша Бојовић и Данијел Дојчиновић
***
15 часова - Дворана "Борик"
Министарство културе Републике Србије
Књига: "Светлост, сенке и шапутања: Есеји с поводом"
Аутор: Иван Негришорац
Књига: "С камењем Христовим, белим"
Аутор: Селимир Радуловић
Издавач: "Албатрос"
Учествују: аутори
***
15:03-16:00
БХ радио
Тема: „Савремени роман данас“
Уредник и водитељ емисије Јелена Ђуровић
***
17 часова – Дворана "Борик"
Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске
Додјела књижевних награда "Златна сова" и "Совица".
Учествују: чланови жирија и награђени аутори
***
18 часова – Дворана "Борик"
Удружење издавача Републике Српске
Књиге: "Пјесма на жици"
Аутор: Валентина Милачић
Издавач: "Бесједа" д.о.о. Бања Лука
Учествују: аутор Валентина Милачић и проф. др Ненад Новаковић
***
19 часова – Дворана "Борик"
Издавач: ЈУ "Службени гласник Републике Српске"
Књига: "Збирка кратких прича младих аутора из Републике Српске"
Учествују: Стево Грабовац, Милан Милошевић и Андрија Лазић
***
19 часова - Бански двор Бања Лука
Министарство културе Републике Србије
Књига: "Невесињска пушка – пуцањ који одјекује вијековима", промоција репринт издања посвећених овом догађају
Учествују: Светко Ковач, Боривоје Милошевић, модератор М. Весковић
12 часова – Дворана "Борик"
Удружење књижевника Републике Српске
Књига: "Коло живота и Израсла из снова"
Аутор: Зоран Грумић
Издавач: СКД УКРЊА Челинац
Учествују: проф. др Душко Ж. Поповић и Живко Вујић
***
13 часова – Дворана "Борик"
Издавач: Министарство одбране Републике Србије – Медија центар "Одбрана" Београд
Књига: "Српски топ краљ бојишта"
Аутор: Бранко Богдановић
Учествује: др Александар Пећинар
***
14 часова - Дворана "Борик"
Министарство културе Републике Србије
Књига: "Крик с јаме"
Аутор: Данило Марић
Издавач: "Прометеј" Нови Сад
Учествују: аутор Данило Марић и Ранко Павловић
***
15 часова – Дворана "Борик"
Издавач: ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Књига: "Ћутим да сјенке имају очи" збирка поезије
Аутор: Милана Мајар
Учествују: аутор Милана Мајaр, Стево Грабовац и представник ЈУ Службени гласник
***
15:03-16:00
БХ радио
Тема: „Дјечија књижевност данас“
Уредник и водитељ емисије Јелена Ђуровић
***
16 часова – Дворана "Борик"
Удружење књижевника Републике Српске
Књига: "Путовање по киши"
Аутор: Михајло Орловић
Издавач: АсОглас Зворник
Учествују: Јован Шекеровић и Миљана Алексић
***
17 часова – Дворана "Борик"
Удружење књижевника Републике Српске
Књига: "Слика и реплика" афоризми
Аутор: Живко Вујић
Издавачи: Примапром Бања Лука и УГ Жупа,
Учествују: Милутин Пејић и Зоран М. Грумић
***
18 часова - Дворана "Борик"
Удружење књижевника Републике Српске
Књига: "Контраеволуција" књига сатиричних пјесама
Издавач: КЗ "Васо Пелагић"
Аутор: Миладин Берић
Учествује: Живко Вујић
***
19 часова – Бански двор Бања Лука
Министарство културе Републике Србије
Књига: "НГДЛ", роман добитник НИН-ове награде за 2024. годину
Аутор: Маринко Арсић Ивков
Издавач: "Космос"
Учествују: аутор Маринко Арсић Ивков, Александар Јерков, модератор М. Весковић
11 часова - Дворана "Борик"
Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске
Књига: "Библиотечке мачке спавају наопачке"
Аутор: Берислав Благојевић
Учествује: аутор
***
13 часова - Дворана "Борик"
Додјела награда 30. Међународног сајма књиге "Бања Лука 2025"
Награде:
"МОШТАНИЦА" – за издавачки подухват
"ЛИПЉЕ" – за савремену књижевност
"ГОМИОНИЦА" – за књигу за дјецу
"СТУПЉЕ" – за његовање традиције и духовности
"КРУПА" – за најбољу промоцију на сајму
***
15 часова – Дворана "Борик"
Удружење књижевника Републике Српске
Књига: "Божићна бајка са мачком Токијем"
Аутор: Жељана Радојичић Лукић
издавач: УГ "Креатива"
Учествује: Слађана Поповић, УГ "Сабрање"
***
17 часова – Дворана "Борик"
Удружење књижевника Републике Српске
Књига: "Чудни су путеви Господњи и Змијањски писци – Кочићеви сљедбеници" (друго допуњено издање)
Аутор: Видосав Ђурђевић
Издавач: КЗ "Васо Пелагић"
Учествују: Миладин Берић, Ранко Прерадовић, Радомир Вулин
***
18 часова – Дворана "Борик"
Издавач: "Лагуна" Београд
Књига: "Дуж оштрог ножа лети птица"
Аутор: Тања Ступар Трифуновић
Учествује: аутор Тања Ступар Трифуновић
