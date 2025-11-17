Logo
Трамп: Ако буде потребно послаћемо националну гарду у Лос Анђелес

Извор:

СРНА

17.11.2025

22:37

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће, ако буде потребно, послати трупе Националне гарде у Лос Анђелес како би се осигурала безбједност града током Свјетског првенства у фудбалу 2026. године.

"Волим Лос Анђелес. Ако желе помоћ током овог периода, волио бих да пошаљем Националну гарду или кога год је потребно да им помогне", рекао је Трамп новинарима током догађаја са предсједником ФИФА Ђанијем Инфантином у Овалном кабинету.

У јуну је Трамп започео распоређивање специјалних снага у велике градове ради борбе против криминала.

Национална гарда САД и друге снаге распоређене су у Лос Анђелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис, Портланд и Сан Франциско.

Међутим, ова пракса се често суочавала са отпором окружних судија, који су утврдили да су поступци администрације Доналда Трампа незаконити.

Свјетско првенство у фудбалу 2026. године требало би да се одржи од 11. јуна до 19. јула у Канади, Мексику и Сједињеним Државама. Ово ће бити прво Свјетско првенство на којем ће учествовати 48 националних репрезентација и прво које ће се одржати у три земље.

