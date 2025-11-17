Logo
Каран: На изборима ћемо побиједити неуставност

Извор:

СРНА

17.11.2025

22:19

Коментари:

1
Фото: Уступљена фотографија

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран рекао је вечерас у Мркоњић Граду да право у БиХ и Републици Српској чини народна воља и да ће на предстојећим изборима бити побијеђена неуставност.

- Ово је наша борба да поништимо одлуку онога ко то право нема и ко није имао право да то наметне, узурпатора који је срушио све принципе једне модерне државе, а то су принципи уставности и законитости до којих Република Српска јако држи - изјавио је Каран уочи предизборне јавне трибине.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је Мркоњић Град мјесто побједа ове странке, те да је задовољан присуством грађана на трибини.

- Одушевљен сам чињеницом да се разумијемо и да смо заједно и у овом напору, а Мркоњић Град ће гласати за Синишу Карана на овим предсједничким изборима, како бисмо поразили Шмита - истакао је Додик.

Он је додао да сваки глас који не оде за Карана, отићи ће за Шмита и политичко Сарајево.

- Зато позивам све да на предстојећим изборима гласају за Синишу Карана - рекао је Додик.

Начелник општине Мркоњић Грда Драган Вођевић позвао је суграђане да у недјељу, 23. новембра, изађу на изборе и свој глас дају за Синишу Карана.

Он је додао да је избор веома лак, те да је потребан континуитет власти, да би сви започети пројекти били завршени, како у Мркоњић Граду, тако и у Републици Српској.

Вођевић је поручио да се бирајући Карана, бира мир, достојанство и стабилност Републике Српске.

Замјеник предсједника Уједињене Српске Синиша Видовић нагласио је да ова странка од оснивања стоји уз СНСД, као и да чврсто стоје уз Синишу Карана који је приједлог за предсједника Српске читаве коалиције и Милорада Додика.

Предизборној трибини СНСД-а у Спортској дворани у Мркоњић Граду, између осталих, присуствовали су организациони секретар СНСД-а Игор Додик, генерални секретар странке Срђан Амиџић, предсједник ДНС-а Ненад Нешић, те велики број чланова и симпатизера СНСД-а из ове и сусједних општина.

