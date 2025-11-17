Каран: На изборима ћемо побиједити неуставност

Извор:
СРНА
17.11.2025
22:19
Коментари:1
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран рекао је вечерас у Мркоњић Граду да право у БиХ и Републици Српској чини народна воља и да ће на предстојећим изборима бити побијеђена неуставност.
- Ово је наша борба да поништимо одлуку онога ко то право нема и ко није имао право да то наметне, узурпатора који је срушио све принципе једне модерне државе, а то су принципи уставности и законитости до којих Република Српска јако држи - изјавио је Каран уочи предизборне јавне трибине.
Свијет
Трагедија у Италији: Човјек погинуо у клизишту покушавајући да помогне комшиници
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је Мркоњић Град мјесто побједа ове странке, те да је задовољан присуством грађана на трибини.
- Одушевљен сам чињеницом да се разумијемо и да смо заједно и у овом напору, а Мркоњић Град ће гласати за Синишу Карана на овим предсједничким изборима, како бисмо поразили Шмита - истакао је Додик.
Он је додао да сваки глас који не оде за Карана, отићи ће за Шмита и политичко Сарајево.
Република Српска
Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља
- Зато позивам све да на предстојећим изборима гласају за Синишу Карана - рекао је Додик.
Начелник општине Мркоњић Грда Драган Вођевић позвао је суграђане да у недјељу, 23. новембра, изађу на изборе и свој глас дају за Синишу Карана.
Он је додао да је избор веома лак, те да је потребан континуитет власти, да би сви започети пројекти били завршени, како у Мркоњић Граду, тако и у Републици Српској.
Вођевић је поручио да се бирајући Карана, бира мир, достојанство и стабилност Републике Српске.
Свијет
ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима
Замјеник предсједника Уједињене Српске Синиша Видовић нагласио је да ова странка од оснивања стоји уз СНСД, као и да чврсто стоје уз Синишу Карана који је приједлог за предсједника Српске читаве коалиције и Милорада Додика.
Предизборној трибини СНСД-а у Спортској дворани у Мркоњић Граду, између осталих, присуствовали су организациони секретар СНСД-а Игор Додик, генерални секретар странке Срђан Амиџић, предсједник ДНС-а Ненад Нешић, те велики број чланова и симпатизера СНСД-а из ове и сусједних општина.
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
51
22
46
22
46
22
42
Тренутно на програму