Logo

Шеф криминалне групе "Мањифико" пао у Београду

Извор:

Телеграф

19.09.2025

09:20

Коментари:

0
Шеф криминалне групе "Мањифико" пао у Београду
Фото: Pexels

Данило С. Ђуровић (40), који се сумњичи да је организатор криминалне групе која је кријумчарила кокаин из Латинске Америке на броду „Мањифико“, ухапшен је у Београду по међународној потјерници подгоричког Интерпола.

Он је поријеклом из Србије, а живио је у Тивту.

„Службеници Полицијске управе Београда - УКП, Одјељења за убиства, лишили су слободе лице Д.Ђ. (40), које НЦБ Интерпол Подгорица потражује на међународном нивоу. Д.Ђ. се потражује због извршених кривичних дјела - стварање криминалне организације и неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога“, саопштила је Управа полиције.

Развод

Љубав и секс

Двије ствари које показују да је развод брака неизбјежан

Ђуровић је пред Специјалним вијећем Вишег суда у Подгорици првостепено осуђен на пет година и осам мјесеци затвора због наведених кривичних дјела.

„Д.Ђ. је био организатор криминалне групе која је кријумчарила кокаин из Латинске Америке на броду ‘Мањифико’, који је упловио у Бококоторски залив, када је у сарадњи са партнерским службама других држава реализована акција ‘Мањифико’. Слиједи даља комуникација између Министарства правде Црне Горе и Министарства правде Србије“, наводи се у саопштењу.

(Телеграф)

Подијели:

Таг:

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру

Кошарка

Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру

1 ч

0
Спровођење осумњичених у акцији ”Пролом 2”

Хроника

Акција ”Пролом”: Јањић се предао полицији

1 ч

0
Најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: ''Она која је весела и мила''

Породица

Најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: ''Она која је весела и мила''

1 ч

0
Кисели краставци по рецепту искусних домаћица

Савјети

Кисели краставци по рецепту искусних домаћица

1 ч

0

Више из рубрике

Спровођење осумњичених у акцији ”Пролом 2”

Хроника

Акција ”Пролом”: Јањић се предао полицији

1 ч

0
Познато стање полицајца којег је синоћ ударило возило Н1

Хроника

Познато стање полицајца којег је синоћ ударило возило Н1

1 ч

1
Слијепи Србин организовао проституцију у Бечу: Открио их полицајац који се претварао да је клијент

Хроника

Слијепи Србин организовао проституцију у Бечу: Открио их полицајац који се претварао да је клијент

13 ч

0
Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

Хроника

Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

24

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

10

23

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

10

15

Октоберфест не престаје изненађивати: У понуди одрезак за 410 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner