Шеф криминалне групе "Мањифико" пао у Београду

Данило С. Ђуровић (40), који се сумњичи да је организатор криминалне групе која је кријумчарила кокаин из Латинске Америке на броду „Мањифико“, ухапшен је у Београду по међународној потјерници подгоричког Интерпола.
Он је поријеклом из Србије, а живио је у Тивту.
„Службеници Полицијске управе Београда - УКП, Одјељења за убиства, лишили су слободе лице Д.Ђ. (40), које НЦБ Интерпол Подгорица потражује на међународном нивоу. Д.Ђ. се потражује због извршених кривичних дјела - стварање криминалне организације и неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога“, саопштила је Управа полиције.
Ђуровић је пред Специјалним вијећем Вишег суда у Подгорици првостепено осуђен на пет година и осам мјесеци затвора због наведених кривичних дјела.
„Д.Ђ. је био организатор криминалне групе која је кријумчарила кокаин из Латинске Америке на броду ‘Мањифико’, који је упловио у Бококоторски залив, када је у сарадњи са партнерским службама других држава реализована акција ‘Мањифико’. Слиједи даља комуникација између Министарства правде Црне Горе и Министарства правде Србије“, наводи се у саопштењу.
