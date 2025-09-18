Слијепи Србин организовао проституцију у Бечу: Открио их полицајац који се претварао да је клијент

18.09.2025
21:24
Коментари:0
Ни оштећен вид није спријечио једног Србина да се, како се сумња, укључи у илегални бизнис проституције у Бечу. Осумњичени, поријеклом из Србије, наводно је у општинском стану у 22. бечком округу Донауштат смјестио проститутке из Италије, Словачке и Нигерије. Њихове услуге рекламиране су путем интернет огласа и контакт-платформи, пише Хојте.
Како медији у Бечу, због сумње да су му помагали, троје његових земљака, два мушкарца и једна жена, нашли су се ових дана пред судом у Бечу. Сви долазе из истог села у Србији. Они се терете за посредовање у проституцији и за међународну трговину женама. Главни осумњичени, иначе особа са оштећењем вида, наводно је побјегао у Србију уочи суђења и још је у бјекству.
Првооптужена Српкиња (39) изјавила је на суду да је само оглашавала жене на интернету.
''Давао ми је слике дјевојака, а ја сам постављала огласе. За то сам добијала пет до десет евра по објави. Такође сам му просљеђивала поруке муштерија'', изјавила је.
Друга двојица оптужених Срба (40 и 41 годину) су, према сопственом признању, били ангажовани као возачи - превозили су жене до клијената, за шта су, како кажу, добијали "неколико евра" или само "за гориво".
Један од њих је признао да је изнајмио родитељски стан осумњиченом вођи групе, и то док су му родитељи били у Србији.
''Убиједио ме је да му дам кључ. Рекао је да му је стан потребан, а зна лијепо да прича. Родитељи нису знали ништа, обећао ми је да ће плаћати кирију, али сам добио врло мало'', рекао је на суду.
Према исказу једне од проститутки, до сексуалних односа са клијентима долазило је и у поменутом стану и на другим локацијама. Од сваких 120 евра, колико је наплаћивала по сату, половина је, како тврди, ишла осумњиченом слабовидом Србину, уз додатне "накнаде".
Када је боравила у Италији, "слијепи човјек", како га називају аустријски медији, наводно ју је кажњавао са 50 евра за сваки дан одсуства, уз пријетње да ће казна порасти на 200 евра дневно ако се не врати.
Цијела ствар је откривена захваљујући прикривеном истражитељу који је ушао у траг дешавањима у општинском стану. Сва тројица оптужених су признала дјела, али су тврдили да никога нису застрашивали нити се обогатили. Осумњичена Српкиња је чак рекла да је често смиривала сукобе међу женама.
Судија је на крају пресудила да су оптужени били "наивни" и да "нису никога искористили" - донијета је ослобађајућа пресуда, али још није правоснажна. Потрага за наводним вођом, слепим Србином, и даље траје, пише Хојте.
