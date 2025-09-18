Logo

Слијепи Србин организовао проституцију у Бечу: Открио их полицајац који се претварао да је клијент

18.09.2025

21:24

Коментари:

0
Слијепи Србин организовао проституцију у Бечу: Открио их полицајац који се претварао да је клијент
Фото: Pixabay

Ни оштећен вид није спријечио једног Србина да се, како се сумња, укључи у илегални бизнис проституције у Бечу. Осумњичени, поријеклом из Србије, наводно је у општинском стану у 22. бечком округу Донауштат смјестио проститутке из Италије, Словачке и Нигерије. Њихове услуге рекламиране су путем интернет огласа и контакт-платформи, пише Хојте.

Како медији у Бечу, због сумње да су му помагали, троје његових земљака, два мушкарца и једна жена, нашли су се ових дана пред судом у Бечу. Сви долазе из истог села у Србији. Они се терете за посредовање у проституцији и за међународну трговину женама. Главни осумњичени, иначе особа са оштећењем вида, наводно је побјегао у Србију уочи суђења и још је у бјекству.

Српкиња оглашавала слике преко интернета

Првооптужена Српкиња (39) изјавила је на суду да је само оглашавала жене на интернету.

''Давао ми је слике дјевојака, а ја сам постављала огласе. За то сам добијала пет до десет евра по објави. Такође сам му просљеђивала поруке муштерија'', изјавила је.

Друга двојица оптужених Срба (40 и 41 годину) су, према сопственом признању, били ангажовани као возачи - превозили су жене до клијената, за шта су, како кажу, добијали "неколико евра" или само "за гориво".

Родитељски стан као бордел

Један од њих је признао да је изнајмио родитељски стан осумњиченом вођи групе, и то док су му родитељи били у Србији.

''Убиједио ме је да му дам кључ. Рекао је да му је стан потребан, а зна лијепо да прича. Родитељи нису знали ништа, обећао ми је да ће плаћати кирију, али сам добио врло мало'', рекао је на суду.

одјећа-бутик

Занимљивости

Носите углавном црну одјећу? Ево шта то говори о вама

Исказ проститутке

Према исказу једне од проститутки, до сексуалних односа са клијентима долазило је и у поменутом стану и на другим локацијама. Од сваких 120 евра, колико је наплаћивала по сату, половина је, како тврди, ишла осумњиченом слабовидом Србину, уз додатне "накнаде".

Када је боравила у Италији, "слијепи човјек", како га називају аустријски медији, наводно ју је кажњавао са 50 евра за сваки дан одсуства, уз пријетње да ће казна порасти на 200 евра дневно ако се не врати.

Dejan Ivezić

Занимљивости

Дијаманти су му пали с неба, ал' буквално: Дејан из Прокупља нашао метеорит, а сад може да постане милионер

Откривени захваљујући агенту

Цијела ствар је откривена захваљујући прикривеном истражитељу који је ушао у траг дешавањима у општинском стану. Сва тројица оптужених су признала дјела, али су тврдили да никога нису застрашивали нити се обогатили. Осумњичена Српкиња је чак рекла да је често смиривала сукобе међу женама.

Судија је на крају пресудила да су оптужени били "наивни" и да "нису никога искористили" - донијета је ослобађајућа пресуда, али још није правоснажна. Потрага за наводним вођом, слепим Србином, и даље траје, пише Хојте.

Подијели:

Тагови:

prostitucija

Beč

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У српском селу освануле пријетеће поруке: "Убиј Србина" и "За дом спремни"

Друштво

У српском селу освануле пријетеће поруке: "Убиј Србина" и "За дом спремни"

1 ч

0
Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

Хроника

Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

1 ч

0
Erika Kirk, udovica Čarlija Kirka

Свијет

Киркова жена постала шефица његове конзервативне организације: "Настављамо"

1 ч

0
Возило Н1 ударило полицајца на мотору

Србија

Возило Н1 ударило полицајца на мотору

1 ч

0

Више из рубрике

Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

Хроника

Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

1 ч

0
Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

Хроника

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Хорор у Хрватској: Признао да је раскомадао оца, али тврди да га није убио

4 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Пронађено беживотно тијело у ријеци Дрини

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

22

36

Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

22

33

Ужас у Француској: Полиција испалила 6 хитаца у мушкарца – напао их мачетом

22

25

САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе

22

24

Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner