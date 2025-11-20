Хрватска: Ухапшен бивши директор психијатрије због корупције

Извор:
На подручју Загреба, Велике Горице и Кутине јутрос је ухапшено неколико особа осумњичених за корупцију, а истрагом је обухваћено и неколико правних лица, саопштено је из хрватске полиције.
''Осумњичени ће након провођења хитних доказних радњи бити предати у притворску полицијску јединицу'', додаје се у саопштењу.
Ухапшене особе осумњичене су за кривична дјела у вези са извођењем грађевинских радова у једној здравственој установи у Загребу.
Међу ухапшенима је и Владимир Грошић, бивши директор Клинике за психијатрију "Свети Иван" у Јанкомиру, сазнаје портал Индекс.
Крајем октобра Градска управа Загреба објавила је да је Грошић разријешен дужности због утврђених неправилности у поступцима набавке и извршења уговора на објекту Дневне болнице за зависности Клинике "Свети Иван".
