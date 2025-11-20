Logo
Хрватска: Ухапшен бивши директор психијатрије због корупције

Индекс

20.11.2025

09:02

Hrvatska policija
Фото: MUP HR

На подручју Загреба, Велике Горице и Кутине јутрос је ухапшено неколико особа осумњичених за корупцију, а истрагом је обухваћено и неколико правних лица, саопштено је из хрватске полиције.

''Осумњичени ће након провођења хитних доказних радњи бити предати у притворску полицијску јединицу'', додаје се у саопштењу.

Ухапшене особе осумњичене су за кривична дјела у вези са извођењем грађевинских радова у једној здравственој установи у Загребу.

67d9d65275465 kočani

Регион

Родитељи траже правду за жртве: "Корупција је однијела животе наше д‌јеце"

Међу ухапшенима је и Владимир Грошић, бивши директор Клинике за психијатрију "Свети Иван" у Јанкомиру, сазнаје портал Индекс.

Крајем октобра Градска управа Загреба објавила је да је Грошић разријешен дужности због утврђених неправилности у поступцима набавке и извршења уговора на објекту Дневне болнице за зависности Клинике "Свети Иван".

Хрватска

хапшење

korupcija

