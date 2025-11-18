Ултиматум Зеленском због корупције

Извор:
Опозиционе странке у Врховној ради траже од Владимира Зеленског да смијени свог шефа кабинета Андреја Јермака и оснује експертску владу националног спаса, јављају украјински медији.
Партије Голос и Европска солидарност позвале су се на недавна открића Националног антикорупцијског бироа Украјине (НАБУ) о милионима долара које је преко електропривреде украла група високих званичника, међу којима је и пословни партнер Зеленског Тимур Миндич, наводи Страна.уа.
Странка "Голос" је у саопштењу навела да је скандал "апсолутно ванредна ситуација" која представља огромну пријетњу Украјини. Ова странка је тражила оставку Јермака као предуслов за реконструкцију владе.
Лидер Европске солидарности и бивши предсједник Украјине Петро Порошенко захтијевао је формирање нове "владе националног спаса", састављене од "патриота и стручњака са беспрекорном репутацијом".
Посланица из редова те странке, Ирина Герашченко, изјавила је да би Кијев због скандала са корупцијом могао да изгуби подршку Запада.
НАБУ је 10. новембра покренуо специјалну операцију за откривање корупције у украјинском енергетском сектору. Агенција је објавила фотографије торби пуних девиза пронађених током претреса. Тачан износ пронађених средстава још није откривен, али се већ прича о више од сто милиона долара.
Миндич, власник телевизије Квартал 95 чији је Зеленски оснивач, побјегао је из земље у понедјељак.
Министар правде Герман Галушченко, некадашњи министар енергетике, такође је оптужен са учешће у шеми и смијењен са положаја министра правде, док је његова насљедница у енергетском ресору Светлана Гринчук поднијела оставку због скандала.
Врховна Рада још није званично усвојила њихове оставке.
