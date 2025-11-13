Logo
Министарство одбране Украјине нова карика у корупционашком ланцу?

13.11.2025

22:56

Коментари:

0
Украјина
Фото: Таnjug

Украјинска невладина организација Центар за борбу против корупције саопштила је да су откривене везе једног од главних актера корупционашког скандала у Украјини, бизнисмена Тимура Миндича, блиског сарадника Зеленског, са компанијом која производи украјинске ракете "фламинго", које дијелом финансира Министарство одбране Украјине.

Наиме, Врховни антикорупцијски суд Украјине јуче је одредио притвор Игору Фурсенку, на основу сумње да је учествовао у корупционашкој шеми у украјинском енергетском сектору.

Фурсенко је радио као администратор у компанији "Фајер поинт", која производи украјинске ракете "фламинго" и дронове дугог домета, а до њега је довео снимак разговора са Александром Цукерманом, најближим сарадником Миндича, до ког је дошло Специјализовано тужилаштво за борбу против корупције (САП).

dmitrij medvedev

Свијет

Медведев: Европо, помози сиротињи у Украјини, Зеленском и Миндичу

Како се наводи, компанија "Фајер поинт" један је од највећих прималаца буџетских средстава Министарства одбране.

"Како је дошло до тога да се Миндичев човјек нашао на мјесту администратора компаније 'Фајер поинт'? Велика загонетка. Занимљиво је да је европски лист 'Политико' данас објавио да ће НАБУ ускоро спровести акцију у оквиру борбе против корупције у Министарству одбране. Па ћемо ускоро можда моћи да сазнамо колико је 'случајно' 'Фајер поинт' добио 10 одсто државних одбрамбених набавки", наводи се у саопштењу Центра за борбу против корупције.

Посланик Врховне раде Јарослав Железњак изјавио је на свом Телеграм каналу да би међу актерима скандала могао бити и могући сувласник компаније, Игор Хмељов, који се на снимцима које је прочитао тужилац САП-а појављује под надимком "Шмељ", преноси "Страна".

Хмељов је уједно и дугогодишњи пријатељ Миндича, а на његово име је регистрована фирма Миндичеве супруге за продају брендиране одјеће "Камерон".

Према ријечима Железњака, са компанијом "Фајер поинт" активно сарађује и шеф кабинета Зеленског Андреј Јермак.

"Па, можда је и то само случајност. Још једна", додао је посланик.

zelenski

Свијет

Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

Национални биро за борбу против корупције Украјине (НАБУ) раније је извјестио да се истрага против Миндича не тиче само енергетског сектора већ и сектора одбране.

Украјинске агенције за борбу против корупције откриле су у понедјељак да су неки од блиских сарадника Зеленског били умијешани у завјеру за крађу око 100 милиона долара из енергетског сектора Украјине.

Бизнисмен Тимур Миндич, ког још зову "новчаник" Зеленског, можда је најзанимљивије име на мети тужилаца. Према НАБУ, Миндич је побјегао у Израел прије него што је оптужен у енергетском случају. Агенција сада истражује ко га је упозорио.

Међу осумњиченима је и украјински министар правде Герман Галушченко који је суспендован са своје функције. Он је био министар енергетике до јула пије него што је Зеленски реконструисао владу.

У јеку корупционашког скандала министарка енергетике Украјине Светлана Гринчук поднијела је оставку.

