Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

Извор:
Агенције
09.11.2025
20:42
Коментари:0
Бивши генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг испричао је како је телефонирао предсједнику Украјине Володимиру Зеленском након почетка сукоба у пуном обиму 2022. године.
О томе је говорио у интервјуу за "Фајненшал Тајмс", преноси "Европска правда".
Регион
Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали
Столтенберг се присјетио да није могао да разговара са Зеленским током два дана.
Када су се коначно чули, "тај телефонски разговор био је прилично тежак", додао је бивши генерални секретар НАТО.
Дјелимично, присјећа се Столтенберг, то је био страх да ће Зеленског ускоро "ухватити или убити".
"Али, осим тога, већи дио разговора био је посвећен зони забране лета. Он је желио зону забране лета. А ја нисам могао да му то обезбиједим", рекао је Столтенберг.
НАТО је раније уводио такве зоне, као када је затворио ваздушни простор изнад Босне и Херцеговине 90-их година, или изнад сјеверног Ирака.
Столтенберг је додао да не жали због таквог одговора.
"Стварност је таква да сам од самог почетка формулисао приступ НАТО: подржавати Украјину, али не учествовати у сукобу", навео је он.
БиХ
Цвијановић: Договор на релацији Бањалука-Вашингтон је да се ситуација стабилизује
Столтенберг се такође присетио свог првог сусрета са Зеленским 2019. године и признао да га је потцијенио.
"Био ми је симпатичан, али нисам могао да замислим да ће постати војни лидер. Био је неискусан. Постављао је најједноставнија питања. Потпуно сам га потцијенио", рекао је бивши генерални секретар НАТО.
У истом интервјуу Столтенберг је признао да западни савезници нису Украјини на вријеме и у довољној мјери обезбиједили смртоносно оружје.
Раније је такође говорио о томе како је руска страна лагала представнике НАТО прије него што је дошло до сукоба у пуном обиму на Украјину.
Друштво
Нереално: За три метра дрва тражи сулуду цифру
Најновије
Најчитаније
22
49
22
45
22
43
22
40
22
25
Тренутно на програму