Logo
Large banner

Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

Извор:

Агенције

09.11.2025

20:42

Коментари:

0
Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ
Фото: Танјуг/АП

Бивши генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг испричао је како је телефонирао предсједнику Украјине Володимиру Зеленском након почетка сукоба у пуном обиму 2022. године.

О томе је говорио у интервјуу за "Фајненшал Тајмс", преноси "Европска правда".

tuzna pixabay

Регион

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Столтенберг се присјетио да није могао да разговара са Зеленским током два дана.

Када су се коначно чули, "тај телефонски разговор био је прилично тежак", додао је бивши генерални секретар НАТО.

Дјелимично, присјећа се Столтенберг, то је био страх да ће Зеленског ускоро "ухватити или убити".

"Али, осим тога, већи дио разговора био је посвећен зони забране лета. Он је желио зону забране лета. А ја нисам могао да му то обезбиједим", рекао је Столтенберг.

НАТО је раније уводио такве зоне, као када је затворио ваздушни простор изнад Босне и Херцеговине 90-их година, или изнад сјеверног Ирака.

Столтенберг је додао да не жали због таквог одговора.

"Стварност је таква да сам од самог почетка формулисао приступ НАТО: подржавати Украјину, али не учествовати у сукобу", навео је он.

67f533dbb3a45 Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Договор на релацији Бањалука-Вашингтон је да се ситуација стабилизује

Столтенберг се такође присетио свог првог сусрета са Зеленским 2019. године и признао да га је потцијенио.

"Био ми је симпатичан, али нисам могао да замислим да ће постати војни лидер. Био је неискусан. Постављао је најједноставнија питања. Потпуно сам га потцијенио", рекао је бивши генерални секретар НАТО.

У истом интервјуу Столтенберг је признао да западни савезници нису Украјини на вријеме и у довољној мјери обезбиједили смртоносно оружје.

Раније је такође говорио о томе како је руска страна лагала представнике НАТО прије него што је дошло до сукоба у пуном обиму на Украјину.

palete drva

Друштво

Нереално: За три метра дрва тражи сулуду цифру

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

Украјина

Русија

NATO

Jens Stoltenberg

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

Друштво

Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

3 ч

0
Мовембер

Здравље

Мовембер: Важност превенције и бриге о мушком здрављу

3 ч

0
Дарко Марковић

Друштво

Одбацио ''амерички сан'' и купио 330 дунума земље у Српској

3 ч

0
Гдје је највише развода у Републици Српској

Друштво

Гдје је највише развода у Републици Српској

3 ч

0

Више из рубрике

Пробијен фронт: Руси заузели једно од кључних мјеста

Свијет

Пробијен фронт: Руси заузели једно од кључних мјеста

4 ч

0
Алексеј Долги

Свијет

Снимљен тренутак смрти руског бизнисмена

5 ч

0
Пад хеликоптера у Дагестану

Свијет

Срушио се хеликоптер са руским војним званичницима - пет мртвих

6 ч

0
Мајка случајно прегазила једногодишње дијете

Свијет

Мајка случајно прегазила једногодишње дијете

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

49

Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

22

45

Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

22

43

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

22

40

Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

22

25

Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner