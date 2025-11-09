Logo
Одбацио ''амерички сан'' и купио 330 дунума земље у Српској

Извор:

АТВ

09.11.2025

19:28

Дарко Марковић
Фото: АТВ

Дарко Марковић одбацио је "амерички сан“. Инжињер електротехнике, који је у Америци радио у струци, вратио се својим коријенима у Српску.

И онда потпуно промијенио живот. Диплому је оставио по страни, купио 330 дунума земље и окренуо се пчеларству и сточарству. Разлог је једноставан – то га чини срећним.

Развод

Друштво

Гдје је највише развода у Републици Српској

"То волим. Тиме сам се бавио и Америци из хобија. И онда ми је пало на памет да купим имање на селу и да започнем озбиљније да се бавим пчеларством са већим бројем кошница", прича Дарко за АТВ.

И тако је инжењер електротехнике постао пчелар и сточар. Живи у Добоју, али стиже да обави све послове у три пчелињака у три града – Добоју, Теслићу и Дервенти.

"Па сам купио једно имање, па друго, па се мало прикључили и родитељи тој идеји да се уложи у пољопривреди и сад смо на имању гдје имам у комаду 33 хектара и оснивам фарму крава у систему крава теле", рекао је Дарко.

То што се у Горњој Лупљаници на 330 дунума земље развијају пчеларство и сточарство обрадовало је и становнике овог дервентског села. Један од њих вратио се из Швајцарске.

pelet - 10052025

Економија

Када можемо очекивати стабилизацију тржишта пелета у Српској

"Господин Дарко што има пчеле, краве, мене баш интересовало, ја дођем крадом па станем. Крава-теле, ниси доживљавао те ствари. И рецимо сад сам и ја почео држати мало оваца. Са мало труда можемо имати све", прича за АТВ Ново Брестовац пензионер из Швајцарске, Горња Лупљаница, Дервента.

И тако се међу повратницима из иностранства свакодневно рађају нове идеје. Дарко је одлучан да своје имање пчелињаке и фарму настави да унапређује. У међувремену, волонтерски се прихватио и посла првог човјека пчелара Српске. Каже, осим пчелињака, и законске процедуре у пчеларству, морају се довести у ред.

