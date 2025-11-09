Logo
Ево како грађани сами могу израчунати висину пензије

АТВ

09.11.2025

16:29

Ево како грађани сами могу израчунати висину пензије
Фото: АТВ

У ФБиХ је доступан електронски калкулатор којим грађани могу процијенити колико би могла износити њихова будућа пензија.

У наставку је корак-по-корак водич за кориштење тог алата.

Кораци кориштења

Посјетите веб страницу ФМРСП-а на ОВОМ ЛИНКУ.

На главном менију пронађите секцију која се односи на услуге за кориснике, најчешће названу "Е-услуге“ или "Калкулатор пензија“.

Приступите опцији „Е-калкулатор за израчун пензија“.

Унесите тражене бројчане податке:

  • Укупан радни стаж (године и евентуално мјесеци)
  • Просјечну пријављену плату (која је основа за обрачун)
  • Врсту пензије за коју желите процјену (старосна, инвалидска, породична)

Након уноса података, кликните на дугме "Израчунај“ (или слично) и систем ће генерисати оквирни износ мјесечне пензије.

Резултат који се прикаже представља процјену и служи за планирање финансија, али није званичан износ који ће бити исплаћен.

На шта обратити пажњу

Калкулатор узима у обзир само пријављене доприносе за осигурање и пријављене плате. Непријављени рад или мањи уплаћени доприноси могу значајно смањити износ пензије.

За израчун се користи бодовни систем: свака година осигурања доноси одређени број бодова у односу на висину плате. Виша пријављена плата = више бодова = већа пензија.

Вриједност бода, као и правни оквир, могу се мијењати, па је износ добијен калкулатором оријентациони. Калкулатор је користан за планирање своје пензије и провјеру колико сте приближни остваривању жељеног износа.

