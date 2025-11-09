Ево како грађани сами могу израчунати висину пензије

Извор:
АТВ
09.11.2025
16:29
У ФБиХ је доступан електронски калкулатор којим грађани могу процијенити колико би могла износити њихова будућа пензија.
У наставку је корак-по-корак водич за кориштење тог алата.
Посјетите веб страницу ФМРСП-а на ОВОМ ЛИНКУ.
На главном менију пронађите секцију која се односи на услуге за кориснике, најчешће названу "Е-услуге“ или "Калкулатор пензија“.
Приступите опцији „Е-калкулатор за израчун пензија“.
Након уноса података, кликните на дугме "Израчунај“ (или слично) и систем ће генерисати оквирни износ мјесечне пензије.
Резултат који се прикаже представља процјену и служи за планирање финансија, али није званичан износ који ће бити исплаћен.
Калкулатор узима у обзир само пријављене доприносе за осигурање и пријављене плате. Непријављени рад или мањи уплаћени доприноси могу значајно смањити износ пензије.
За израчун се користи бодовни систем: свака година осигурања доноси одређени број бодова у односу на висину плате. Виша пријављена плата = више бодова = већа пензија.
Вриједност бода, као и правни оквир, могу се мијењати, па је износ добијен калкулатором оријентациони. Калкулатор је користан за планирање своје пензије и провјеру колико сте приближни остваривању жељеног износа.
