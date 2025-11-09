Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић најоштрије је осудила посљедње нападе на Србе у Сплиту и Загребу и указала да је срамно што Европска унија ћути поводом оваквих инцидената који се дешавају у држави која је њена пуноправна чланица.
На питање Срне да прокоментарише говор мржње, увреде и застрашивање којем је изложен српски народ у Хрватској, Цвијановић је одговорила да усташки покличи и пароле су, очигледно, не само рецидиви мрачне прошлости, већ и садашњост са којом Хрватска одбија да се суочи.
"Ова држава је дужна да заштити Србе који су од конститутивног народа у Хрватској постали обесправљена мањинска заједница и мета за нападе екстремиста", поручила је Цвијановић.
