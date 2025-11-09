У Ријеци покушан напад на дјецу из Србије, интервенисала полиција

09.11.2025
09:09
Коментари:2
У Ријеци је синоћ спријечен могући инцидент након што је хрватска полиција добила дојаву о окупљању сумњиве групе у близини Центра Замет, гдје се одржава првенство Балкана у каратеу, а мета наводног напада требала су да буду дјеца, такмичари из Србије, сазнаје "Net.hr".
Према незваничним информацијама, брзом интервенцијом полиције све је прошло без инцидента, наводи хрватски портал.
Из Полицијске управе приморско-горанске потврдили су да су поступали по дојави о окупљању групе особа око спортске дворане, а на мјесту догађаја затекли су више особа, међу којима је било и десетак малољетника.
Хрватска полиција је саопштила да није било ни вербалног ни физичког сукоба, а није забиљежена ни материјална штета.
- Полиција наставља с утврђивањем свих околности овог догађаја, као и постојања евентуалних противправних понашања - саопштено је из полиције.
У Ријеци се од данас одржава такмичење за кадете, јуниоре и млађе сениоре у каратеу, на којем учествује више од 1.200 такмичара из Хрватске, Албаније, БиХ, Бугарске, Кипра, Грчке, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Румуније, Србије, Словеније, Турске, наводи хрватски портал.
