Logo
Large banner

У Ријеци покушан напад на дјецу из Србије, интервенисала полиција

09.11.2025

09:09

Коментари:

2
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У Ријеци је синоћ спријечен могући инцидент након што је хрватска полиција добила дојаву о окупљању сумњиве групе у близини Центра Замет, гдје се одржава првенство Балкана у каратеу, а мета наводног напада требала су да буду дјеца, такмичари из Србије, сазнаје "Net.hr".

У Ријеци је синоћ спријечен могући инцидент након што је хрватска полиција добила дојаву о окупљању сумњиве групе у близини Центра Замет, гдје се одржава првенство Балкана у каратеу, а мета наводног напада требала су да буду дјеца, такмичари из Србије, сазнаје "Net.hr".

Према незваничним информацијама, брзом интервенцијом полиције све је прошло без инцидента, наводи хрватски портал.

злато

Свијет

Покушао да прокријумчари 15 златних полуга, ''пао'' на граници

Из Полицијске управе приморско-горанске потврдили су да су поступали по дојави о окупљању групе особа око спортске дворане, а на мјесту догађаја затекли су више особа, међу којима је било и десетак малољетника.

Хрватска полиција је саопштила да није било ни вербалног ни физичког сукоба, а није забиљежена ни материјална штета.

- Полиција наставља с утврђивањем свих околности овог догађаја, као и постојања евентуалних противправних понашања - саопштено је из полиције.

У Ријеци се од данас одржава такмичење за кадете, јуниоре и млађе сениоре у каратеу, на којем учествује више од 1.200 такмичара из Хрватске, Албаније, БиХ, Бугарске, Кипра, Грчке, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Румуније, Србије, Словеније, Турске, наводи хрватски портал.

Подијели:

Тагови:

napad

Rijeka

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Да ли ће бити хапшења? Огласила се хрватска полиција о инциденту у Сплиту

13 ч

1
Одборници се потукли у згради општине

Регион

Одборници се потукли у згради општине

21 ч

0
Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи

Регион

Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи

22 ч

0
Протест на сплитској ривијери

Регион

На Сплитској Риви протест припадника Торциде због хапшења девет изгредника

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

11

22

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

11

17

Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

11

08

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

11

00

Снажни таласи усмртили три особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner