Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане

Извор:
Телеграф
09.11.2025
11:51
У пожару који је рано јутрос избио у бившем погону словеначке дрвопрерађивачке компаније Радомље, недалеко од Љубљане, причињена је огромна материјална штета, сопштила је општина Домжале.
Пожар је угашен неколико сати након избијања, али су професионални и добровољни ватрогасци из предострожности и даље на лицу мјеста, преноси агенција СТА.
Пожар је захватио више од 2.000 квадрата складишних и производних објеката у индустријском комплексу бившег предузећа ЛИП Радомље, а у његовом гашењу је учествовало више од 150 припадника разних служби и више од 30 возила ватрогасне службе општине Домжале и околних мјеста.
Локални медији су навели да је пламен захватио и дио комплекса где су били паркирани половни аутомобили.
У току је истрага која треба да утврди узрок пожара.
