Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане

Извор:

Телеграф

09.11.2025

11:51

Фото: Pixabay

У пожару који је рано јутрос избио у бившем погону словеначке дрвопрерађивачке компаније Радомље, недалеко од Љубљане, причињена је огромна материјална штета, сопштила је општина Домжале.

Пожар је угашен неколико сати након избијања, али су професионални и добровољни ватрогасци из предострожности и даље на лицу мјеста, преноси агенција СТА.

Napitak Kafa

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

Пожар је захватио више од 2.000 квадрата складишних и производних објеката у индустријском комплексу бившег предузећа ЛИП Радомље, а у његовом гашењу је учествовало више од 150 припадника разних служби и више од 30 возила ватрогасне службе општине Домжале и околних мјеста.

Локални медији су навели да је пламен захватио и дио комплекса где су били паркирани половни аутомобили.

У току је истрага која треба да утврди узрок пожара.

Ljubljana

Словенија

пожар

