Снажни таласи усмртили три особе

Снажни таласи усмртили су три особе на шпанским Канарским острвима, саопштили су званичници.
Мушкарац и жена су погинули, а неколико особа је повријеђено када су их јаки таласи повукли у океан у општинама Ла Гванча, Пуерто де ла Круз и Санта Круз де Тенерифе.
Поред тога, мушкарац је пронађен мртав у океану близу плаже у Гранадиљи.
Према подацима служби за хитне случајеве, у четири различита инцидента дуж обале острва Тенерифе повријеђено је још 15 људи.
Власти су упозориле људе на плимни удар и јаке вјетрове и савјетовали да не ходају приобалним стазама, као и да избјегавају да се излажу ризику фотографисањем и снимањем немирног мора.
