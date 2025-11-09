Logo
Снажни таласи усмртили три особе

Извор:

СРНА

09.11.2025

11:00

Nevrijeme More Uragan Talasi
Фото: Танјуг/АП

Снажни таласи усмртили су три особе на шпанским Канарским острвима, саопштили су званичници.

Мушкарац и жена су погинули, а неколико особа је повријеђено када су их јаки таласи повукли у океан у општинама Ла Гванча, Пуерто де ла Круз и Санта Круз де Тенерифе.

Поред тога, мушкарац је пронађен мртав у океану близу плаже у Гранадиљи.

Према подацима служби за хитне случајеве, у четири различита инцидента дуж обале острва Тенерифе повријеђено је још 15 људи.

Власти су упозориле људе на плимни удар и јаке вјетрове и савјетовали да не ходају приобалним стазама, као и да избјегавају да се излажу ризику фотографисањем и снимањем немирног мора.

