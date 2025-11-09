Синер остаје без 2 милиона евра

Извор:
Б92
09.11.2025
10:53
Коментари:0
Тромјесечна суспензија Јаника Синера због случаја "Клостебол" лишила га је бодова, али и додатних новчаних награда.
Италијана није било од 9. фебруара до 4. маја ове године, након што се "нагодио" са Свјетском антидопинг агенцијом (WADA).
Асоцијација тениских професионалаца (АТП) има бонус фонд, из којег додјељује новчане награде играчима који су постигли најбоље резултате у сезони, преноси Б92.
Наградни фонд од 21 милиона долара, распоређује се на основу учинка на турнирима из мастерс серије.
Карлос Алкарас је на првом мјесту по том питању са 3.420 бодова, а слиједи га Синер са 2.350.
Оно што је сигурно је да Јаник неће добити никакав бонус, пошто је предуслов да се играју сви мастерси, искључујући Монте Карло.
Постоји и систем санкција, 25% за један пропуштени турнир, 50% за два, 75% за три, а Синер је пропустио Индијан Велс, Мајами и Мадрид, уз споменути Монте Карло.
Стога је Јаник приморан да се одрекне 2,3 милиона долара, односно два милиона евра.
Вјероватно Италијан не брине много због тога, пошто је само од тријумфа на егзибицији у Ријаду недавно освојио шест милиона долара.
