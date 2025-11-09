Logo
Јокић незаустављив: Нови трипл-дабл за побједу над Индијаном

09.11.2025

08:22

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Кошаркаши Денвера побиједили су на свом паркету екипу Индијане резултатом 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18) у НБА лиги, уз нови трипл-дабл учинак Николе Јокића.

Без већих проблема Денвер је пред својим навијачима у "Бол арени" убједљиво савладао екипу Индијане за четврту побједу у низу и укупно седму од почетка нове НБА сезоне. Тренер Дејвид Аделман могао је и да одмори неке играче, а другима смањи минутажу.

Тимови су се само током уводних минута смјењивали у вођству, а онда су Нагетси прву четвртину затворили серијом 12:0 након које су први пут стекли опипљиву двоцифрену залиху - 31:18.

До краја меча домаћин више није испуштао вођство. Већ у другом кварталу умакао је на убједљивих плус 19, а није се успаничио ни када је Индијана почетком другог полувремена свела заостатак на три поена.

Брзо је домаћин отклонио могућност потпуног преокрета, да би у посљедњих 12 минута само дотукао већ сломљеног ривала. Расла је предност Нагетса све до најубједљивијих плус 21.

Томислав Вукомановић

Остали спортови

Вукомановић освојио титулу WBC интернационалног силвер шампиона

Најзаслужнији за нову побједу франшизе из Колорада био је српски репрезентативац Никола Јокић који је забиљежио трипл-дабл учинак - већ шести од почетка сезоне, преноси Танјуг.

Сомборац је у статистичке колоне уписао 32 поена, 14 скокова и исто толико асистенција. Све то за свега 32 минута на паркету и уз само четири промашаја из игре - 10/14. Са линије слободних бацања био је скоро савршен - 11/12.

Лидера су пратили Тим Хардавеј Џуниор са 17 поена (5/9 за три) и Вотсон са 16, док су Кем Џонсон и Џулијан Стротер убацили по 12.

Међу кошаркашима Индијане, који сада имају скор 1-8, истакао се Ендру Нембхард са 22 поена и шест асистенција. Ефикаснији је поентерски био само Ерон Несмит са 25 поена, а 14 је сакупио Камерунац Паскал Сијакам.

Никола Јокић

Košarka

