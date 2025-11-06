Пакао за Партизан пред Олимпијакос: Два лидера тима не путују у Атину!

Извор:
Кошаркаши Партизана у петак од 20.15 играју меч деветог кола Евролиге у дворани Мира и пријатељства у Пиреју против Олимпијакоса.
Црвено-бијели су тренутно на скору од пет побједа и три пораза и налазе се на четвртом мјесту, док Партизан има скор од три побједе и пет пораза и налази се у доњем дијелу табеле.
Гостовање Олимпијакосу је увијек незгодно за Партизан, посебно и због односа који клубови и навијачи имају са Црвеном звездом.
Гостовање у Пиреју је традиционално незгодно за Партизан, јер су црно-бијели посљедњу побједу у овој хали однијели још давне 2002. године.
Да све буде још теже по Жељка Обрадовића показује и податак да ће Партизан бити ослабљен на овом мечу, јер неће моћи да рачуна на капитена Вању Маринковића, којег муче леђа, као и на највеће и најскупље појачање Џабарија Паркера, који је био болестан.
- Идемо тиму који има највеће амбиције у Евролиги, имали су и они неке проблеме са ростером. Ми путујемо без два играча, Џабари Паркер је прескочио тренинг јер је био болестан. Вања Маринковић је имао проблема са леђима, констатовано је да им није боље и та два играча ће остати у Београду. Против тима који има изванредан ростер, играју добро, са сјајним тренером, имају аутоматизме у игри, анализирали смо то и надамо се да ћемо играти као против Барселоне. Све остало ће зависити од тога.
Рекао је Обрадовић да повратак Маринковића и Паркера могу да прогнозирају само доктори.
- То ће доктори да кажу. Са Вањом сам сада разговарао, без обзира што је имао третман, ништа му није помогло, њега водити на пут у овом тренутку, авион и аутобус, не би било добро за његова леђа и процијенили смо да је боље да остане, преноси Телеграф.
