Свештеник послао важну поруку: ''Овим људима намијените посебну свијећу''

06.11.2025
13:14
Коментари:0
Свештеник Александар Прашчевић добро је знан нашем народу по важним савјетима које несебично даје на својим налозима, а сада је поручио и нешто о чему би ваљало сви добро да размисле.
Наиме, у питању је важан чин када је у питању паљење свијећа.
''Када палите свијеће, молим вас да једну свијећу намените за здравље и спасење оних који вас мрзе, који вам завиде и који су вас повриједили у животу'', поручио је на почетку.
Можда се некима апел учини необичним, али иза њега је битан чин.
''Тако се чувате и штитите од зла, како оног унутрашњег, тако и оног спољашњег'', казао је.
Сам видео снимак је насловио додатним појашњењем: "Молитвом за добробит оних који су на било који начин против нас чувамо нашу душу и наше срце од зла и искушења".
Реакције се броје већ сада у десетинама хиљада, а у коментари су бројни и многи су се искрено захвалили на савјетима које свештеник Александар дарује, док су неки поручили да су слично раније чули од чланова породице, те да то од тада још примјењују.
