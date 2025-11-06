Logo

Свештеник послао важну поруку: ''Овим људима намијените посебну свијећу''

06.11.2025

13:14

Свештеник послао важну поруку: ''Овим људима намијените посебну свијећу''
Фото: АТВ

Свештеник Александар Прашчевић добро је знан нашем народу по важним савјетима које несебично даје на својим налозима, а сада је поручио и нешто о чему би ваљало сви добро да размисле.

Наиме, у питању је важан чин када је у питању паљење свијећа.

''Када палите свијеће, молим вас да једну свијећу намените за здравље и спасење оних који вас мрзе, који вам завиде и који су вас повриједили у животу'', поручио је на почетку.

Можда се некима апел учини необичним, али иза њега је битан чин.

''Тако се чувате и штитите од зла, како оног унутрашњег, тако и оног спољашњег'', казао је.

Сам видео снимак је насловио додатним појашњењем: "Молитвом за добробит оних који су на било који начин против нас чувамо нашу душу и наше срце од зла и искушења".

Отац Предраг Поповић

Друштво

Свештеник Предраг Поповић открио који је највећи гријех домаћина на дан славе

Реакције се броје већ сада у десетинама хиљада, а у коментари су бројни и многи су се искрено захвалили на савјетима које свештеник Александар дарује, док су неки поручили да су слично раније чули од чланова породице, те да то од тада још примјењују.

(Телеграф.рс)

