Свештеник Душан благословио Србина да ожени своју тетку: "Вама је све дозвољено послије овог"

Србин Дејан у вези је са девојком која му је тетка по маминој линији. Свештеник Душан му је дао благослов, па објаснио зашто је брак и поред крвног сродства дозвољен
Када је брак међу сродницима инцест, а када не постоје ни вјерске, ни законске препреке за вјенчавањем, питање је које многе мучи. Због тога се обраћају свештеним лицима како би отклонили страхове и сумње, односно добили дозволу да ступе у брачну заједницу. Један Србин по имену Дејан имао је сличну недоумицу.
На сајту "svetoslavlje.org" многи Срби обраћају се црквеним представницима у вези са ступањем у брак, поготово када имају недоумицу да живе у инцесту и да могу да почиње већи уколико се вјенчају са својим партнером. С обзиром на то да је до одређеног степена сродства веза међу рођацима стриктно забрањена, а након тога прихватљива, свештеник је ријешио све недоумице објашњењем које је многе изненадило.
"Њен дједа и мој прадеда су рођена браћа. Моја баба (мајчина мајка) је њеном оцу сестра од стрица. Она и моја мајка - сестре. Она је мени тетка, а ја њој сестрић. Које смо ми онда колено и да ли је по закону дозвољен брак? Хвала вам унапред", обрати се Дејан свештенику.
Услиједио је благослов и детаљно објашњење
"Драги брате Дејане, ти и дјевојка о којој је ријеч налазите се по очевој линији у седмом, а по мајци у шестом степену крвног сродства у побочној линији. Не улазећи у то како су ваши родитељи ступали у брак, вас двоје се можете вјенчати послије разрешења од стране надлежног епископа. Благословене плодове Часног поста жели ти отац Душан".
Иначе, крвно сродство до четвртог степена се сматра неуклоњивом сметњом, а сродство од петог до седмог степена се сматра уклоњивом сметњом за склапање брака. То значи да ако међу будућим супружницима постоји крвно сродство петог, шестог или седмог степена, брак се може склопити уз посебно одобрење надлежног епископа. Младенци напишу молбу епископу и предају је свом свештенику који је проследи епископу и најчешће ће епископ дати свој благослов уколико не постоје неки други разлози због којих би је одбио.
Тренутно на програму