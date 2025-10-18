Logo

Свештеник Душан благословио Србина да ожени своју тетку: "Вама је све дозвољено послије овог"

Извор:

Курир

18.10.2025

12:57

Коментари:

0
Свештеник Душан благословио Србина да ожени своју тетку: "Вама је све дозвољено послије овог"

Србин Дејан у вези је са девојком која му је тетка по маминој линији. Свештеник Душан му је дао благослов, па објаснио зашто је брак и поред крвног сродства дозвољен

Када је брак међу сродницима инцест, а када не постоје ни вјерске, ни законске препреке за вјенчавањем, питање је које многе мучи. Због тога се обраћају свештеним лицима како би отклонили страхове и сумње, односно добили дозволу да ступе у брачну заједницу. Један Србин по имену Дејан имао је сличну недоумицу.

Стив Бридгес

Сцена

ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема

На сајту "svetoslavlje.org" многи Срби обраћају се црквеним представницима у вези са ступањем у брак, поготово када имају недоумицу да живе у инцесту и да могу да почиње већи уколико се вјенчају са својим партнером. С обзиром на то да је до одређеног степена сродства веза међу рођацима стриктно забрањена, а након тога прихватљива, свештеник је ријешио све недоумице објашњењем које је многе изненадило.

"Њен дједа и мој прадеда су рођена браћа. Моја баба (мајчина мајка) је њеном оцу сестра од стрица. Она и моја мајка - сестре. Она је мени тетка, а ја њој сестрић. Које смо ми онда колено и да ли је по закону дозвољен брак? Хвала вам унапред", обрати се Дејан свештенику.

pepe lukaku tanjug ap Luca Bruno

Сцена

"Уцјењују ме очевим тијелом": Страшна прича Ромелуа Лукакуа, не дају му да сахрани оца

Услиједио је благослов и детаљно објашњење

"Драги брате Дејане, ти и дјевојка о којој је ријеч налазите се по очевој линији у седмом, а по мајци у шестом степену крвног сродства у побочној линији. Не улазећи у то како су ваши родитељи ступали у брак, вас двоје се можете вјенчати послије разрешења од стране надлежног епископа. Благословене плодове Часног поста жели ти отац Душан".

Иначе, крвно сродство до четвртог степена се сматра неуклоњивом сметњом, а сродство од петог до седмог степена се сматра уклоњивом сметњом за склапање брака. То значи да ако међу будућим супружницима постоји крвно сродство петог, шестог или седмог степена, брак се може склопити уз посебно одобрење надлежног епископа. Младенци напишу молбу епископу и предају је свом свештенику који је проследи епископу и најчешће ће епископ дати свој благослов уколико не постоје неки други разлози због којих би је одбио.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Брак

вјенчање

incest

свештеник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

Љубав и секс

Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

1 д

0
Младенци наплаћивали улазнице за сопствено вјенчање

Занимљивости

Младенци наплаћивали улазнице за сопствено вјенчање

5 д

0
Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

Друштво

Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

6 д

0
''Ја сам Ром, а она бјелкиња“ Лидија и Ненад доживјели највеће разочарење на свадби и то од родитеља

Друштво

''Ја сам Ром, а она бјелкиња“ Лидија и Ненад доживјели највеће разочарење на свадби и то од родитеља

1 седм

1

Више из рубрике

Дневни хороскоп за суботу 18. октобар, један узбудљив астролошки дан

Занимљивости

Дневни хороскоп за суботу 18. октобар, један узбудљив астролошки дан

6 ч

0
Истраживање показало: Мирис ове биљке д‌јелује као средство за умирење

Занимљивости

Истраживање показало: Мирис ове биљке д‌јелује као средство за умирење

17 ч

0
Мајка је бебу држала у наручју, кад ју је отац отео: 50 година касније, отети дјечак пронашао је свог брата

Занимљивости

Мајка је бебу држала у наручју, кад ју је отац отео: 50 година касније, отети дјечак пронашао је свог брата

17 ч

0
Скривена велемајсторка шаха пришла да одигра партију, па наишла на Србина: Потпуно ју је одушевио!

Занимљивости

Скривена велемајсторка шаха пришла да одигра партију, па наишла на Србина: Потпуно ју је одушевио!

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

00

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

15

54

Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

15

54

Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

15

45

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

15

42

Ледо повлачи производ са тржишта, купцима савјетује да га не конзумирају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner