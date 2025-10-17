17.10.2025
22:25
Коментари:0
Умјесто таблете за спавање или побољшивача расположења, могао би помоћи и нос пун мириса једне познате биљке.
Према истраживању Универзитета Хејнрих Хајне у Дизелдорфу, мирис јасмина је смирујући и опуштајући, што га чини идеалном биљком за спаваћу собу, а истраживање можете прочитати овдје.
Када су осјетили мирис јасмина током тестирања, мишеви су престали да раде оно што су до тада радили, умирили су се и сјели. Скенирањем њихових мозгова научници су утврдили како мирис јасмина ублажава анксиозност.
"Након удисања мириса јасмина његове молекуле улазе у крв па из плућа путују до мозга. Скенирање мозга открило нам је да је учинак хемикалије назване ГАБА на нервне станице појачан. Животиње су се умириле", објаснио је.
Приликом куповине провјерите да ли има неколико пупољака који се већ отварају.
Назив 'јасмин' потиче од перзијске ријечи 'yasmin', што значи 'Божји дар'.
На језику цвијећа, јасмин представља чистоћу, једноставност, скромност и снагу.
Јасмин потиче из Хималаја и умјерених регија Кине. Постоји око 200 различитих врста, од којих је прва добила име арапски јасмин, или Јасминум самбац.
Јасмин је у Европу дошао из Перзије (данашњи Иран) трговачким путевима, али и Исток и Запад су вијековима фасцинирани овим цвијећем.
Слатки и непогрешиви мирис учинио је биљку невјероватно популарном. Овисно о сорти, пупољци јасмина понекад имају више мириса од самог цвијета, а неке врсте цвјетају тек након заласка сунца.
