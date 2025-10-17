Logo

Истраживање показало: Мирис ове биљке д‌јелује као средство за умирење

17.10.2025

22:25

Коментари:

0
Истраживање показало: Мирис ове биљке д‌јелује као средство за умирење
Фото: Pexel/RDNE Stock project

Умјесто таблете за спавање или побољшивача расположења, могао би помоћи и нос пун мириса једне познате биљке.

Према истраживању Универзитета Хејнрих Хајне у Дизелдорфу, мирис јасмина је смирујући и опуштајући, што га чини идеалном биљком за спаваћу собу, а истраживање можете прочитати овд‌је.

Када су осјетили мирис јасмина током тестирања, мишеви су престали да раде оно што су до тада радили, умирили су се и сјели. Скенирањем њихових мозгова научници су утврдили како мирис јасмина ублажава анксиозност.

"Након удисања мириса јасмина његове молекуле улазе у крв па из плућа путују до мозга. Скенирање мозга открило нам је да је учинак хемикалије назване ГАБА на нервне станице појачан. Животиње су се умириле", објаснио је.

Приликом куповине провјерите да ли има неколико пупољака који се већ отварају.

Назив 'јасмин' потиче од перзијске ријечи 'yasmin', што значи 'Божји дар'.

На језику цвијећа, јасмин представља чистоћу, једноставност, скромност и снагу.

Јасмин потиче из Хималаја и умјерених регија Кине. Постоји око 200 различитих врста, од којих је прва добила име арапски јасмин, или Јасминум самбац.

Јасмин је у Европу дошао из Перзије (данашњи Иран) трговачким путевима, али и Исток и Запад су вијековима фасцинирани овим цвијећем.

Слатки и непогрешиви мирис учинио је биљку невјероватно популарном. Овисно о сорти, пупољци јасмина понекад имају више мириса од самог цвијета, а неке врсте цвјетају тек након заласка сунца.

Подијели:

Таг:

biljka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Све више младих у Српској тражи психолошку помоћ

Здравље

Све више младих у Српској тражи психолошку помоћ

1 седм

0
Главобоља глава

Здравље

Како препознати прве знакове анксиозности?

1 седм

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Ево како хроничан недостатак сна утиче на тијело: Слабији имунитет, анксиозност..

2 седм

0
Улога родитеља у превазилажењу анксиозност код дјеце

Савјети

Улога родитеља у превазилажењу анксиозност код дјеце

1 мј

0

Више из рубрике

Мајка је бебу држала у наручју, кад ју је отац отео: 50 година касније, отети дјечак пронашао је свог брата

Занимљивости

Мајка је бебу држала у наручју, кад ју је отац отео: 50 година касније, отети дјечак пронашао је свог брата

1 ч

0
Скривена велемајсторка шаха пришла да одигра партију, па наишла на Србина: Потпуно ју је одушевио!

Занимљивости

Скривена велемајсторка шаха пришла да одигра партију, па наишла на Србина: Потпуно ју је одушевио!

6 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

9 ч

0
Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

22

53

Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

22

41

Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!

22

37

Трамп охладио Зеленског: Томахок треба и Американцима

22

29

Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner