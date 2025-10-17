Logo

Скривена велемајсторка шаха пришла да одигра партију, па наишла на Србина: Потпуно ју је одушевио!

17.10.2025

17:03

Коментари:

0
Скривена велемајсторка шаха пришла да одигра партију, па наишла на Србина: Потпуно ју је одушевио!
Фото: Instagram/@nemochess/screenshot

Велемајстор шаха, на мрежама позната како по упечатљивом имену, тако и интересантним снимцима у којима прилази људима који играју шах на улици, неријетко скривајући сопствено умијеће док не крене партија. Тако је наишла и на Србина који ју је потпуно одушевио.

Док је стајала надомак мушкараца прокоментарисала је партију гледајући ка камери, али то није прошло неопажено вјештом оку времешног господина који јој је похвалио косу, па се представио као Мајкл и позвао је да заиграју шах.

Џентлментски манири дали су додатни подстрек дјевојци да сједне за сто.

Питала га је колико дуго игра шах, а услиједио је одговор вичан старијим генерацијама људи са ових простора: "Цијелог свог живота".

''Моји родитељи су играли, њихови родитељи, моји дека и бака Петар и Кристина су играли'', казао је.

Немо је одушевљено климала главом и рекла да је то невјероватно.

''Мој први турнир био је када сам имао пет година'', рекао јој је господин.

Искрено се одушевила, а у наставку разговора га питала да ли је из Србије да би потврдила сегмент конверзације који није забиљежен због пресјека ради дужине самог снимка.

''Југословен, рођен у Србији. Јер су лоше политике уништиле моју земљу'', казао је.

Нијемо је поручила да јој је жао, али је добила одговор да је то све дио живота и маестралним поентирањем: "Политика ће уништити овај свијет".

Боља си него што сам мислио, али покушаћу свеједно - рекао је повлачећи потез по табли, а на њен одговор није могао да не каже: "Ти заправо знаш шта радиш Немо, заиста импресивно".

''Хвала'', одговорила је дјевојка уз широк осмијех.

Наредни њен корак по табли измамио му је смијех, па се запитао како да заустави пиуна на шта му је поручила да је то одлично питање.

Шармантни господин потом је збуњено још мало погледао таблу, па се прекрстио уз: "Господе Боже ми помози".

''Невјероватна си личност'', рекао јој је на крају партије и каваљерски честитао руковањем.

Његови манири и диван дух одушевили су не само Немо већ и многе који су видјели снимак.

Хвалили су га појашњавајући да је он презентовао "српску душу" на савршен начин, а странци су били апсолутно запањени његовим држањем, док су многи коментарисали и да нису до сада упознали лоше или људе који нису интересантни са ових простора.

илу-шах-27092025

Остали спортови

Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту

Сама Немо је у опису снимка додатно нагласила своје одушевљење господином: "Нисам очекивала ТО док сам ишла да тајно играм шах", додајући и два насмијешена емотикона сузних очију који симболишу налет емоција.

Можда је џентлмен родом из Србије изгубио ту партију шаха са велемајстором, али је побиједио заслужно приграбивши симпатије људи широм планете.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

šah

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Република Српска

Република Српска

Укинуте америчке санкције за четири особе из Републике Српске

2 ч

5
Кина провела једну од највећих чистки у војсци

Свијет

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

2 ч

0
ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

Фудбал

ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

2 ч

0
Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

Регион

Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

2 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

5 ч

0
Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

6 ч

0
Вјеровали или не: Ова српска јела проглашена су најлошијим

Занимљивости

Вјеровали или не: Ова српска јела проглашена су најлошијим

7 ч

0
За ове знакове данас је посебно срећан дан

Занимљивости

За ове знакове данас је посебно срећан дан

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

15

Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

19

10

Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

18

57

Централне вијести, 17.10.2025.

18

54

Двије особе у тешком стању након превртања аутобуса

18

46

Ужас у Хрватској: Покушао убити супругу и дијете, па извршио самоубиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner