Скривена велемајсторка шаха пришла да одигра партију, па наишла на Србина: Потпуно ју је одушевио!

17.10.2025
17:03
Коментари:0
Велемајстор шаха, на мрежама позната како по упечатљивом имену, тако и интересантним снимцима у којима прилази људима који играју шах на улици, неријетко скривајући сопствено умијеће док не крене партија. Тако је наишла и на Србина који ју је потпуно одушевио.
Док је стајала надомак мушкараца прокоментарисала је партију гледајући ка камери, али то није прошло неопажено вјештом оку времешног господина који јој је похвалио косу, па се представио као Мајкл и позвао је да заиграју шах.
Џентлментски манири дали су додатни подстрек дјевојци да сједне за сто.
Питала га је колико дуго игра шах, а услиједио је одговор вичан старијим генерацијама људи са ових простора: "Цијелог свог живота".
''Моји родитељи су играли, њихови родитељи, моји дека и бака Петар и Кристина су играли'', казао је.
Немо је одушевљено климала главом и рекла да је то невјероватно.
''Мој први турнир био је када сам имао пет година'', рекао јој је господин.
Искрено се одушевила, а у наставку разговора га питала да ли је из Србије да би потврдила сегмент конверзације који није забиљежен због пресјека ради дужине самог снимка.
''Југословен, рођен у Србији. Јер су лоше политике уништиле моју земљу'', казао је.
Нијемо је поручила да јој је жао, али је добила одговор да је то све дио живота и маестралним поентирањем: "Политика ће уништити овај свијет".
Боља си него што сам мислио, али покушаћу свеједно - рекао је повлачећи потез по табли, а на њен одговор није могао да не каже: "Ти заправо знаш шта радиш Немо, заиста импресивно".
''Хвала'', одговорила је дјевојка уз широк осмијех.
Наредни њен корак по табли измамио му је смијех, па се запитао како да заустави пиуна на шта му је поручила да је то одлично питање.
Шармантни господин потом је збуњено још мало погледао таблу, па се прекрстио уз: "Господе Боже ми помози".
''Невјероватна си личност'', рекао јој је на крају партије и каваљерски честитао руковањем.
Његови манири и диван дух одушевили су не само Немо већ и многе који су видјели снимак.
Хвалили су га појашњавајући да је он презентовао "српску душу" на савршен начин, а странци су били апсолутно запањени његовим држањем, док су многи коментарисали и да нису до сада упознали лоше или људе који нису интересантни са ових простора.
Остали спортови
Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту
Сама Немо је у опису снимка додатно нагласила своје одушевљење господином: "Нисам очекивала ТО док сам ишла да тајно играм шах", додајући и два насмијешена емотикона сузних очију који симболишу налет емоција.
Можда је џентлмен родом из Србије изгубио ту партију шаха са велемајстором, али је побиједио заслужно приграбивши симпатије људи широм планете.
Република Српска
2 ч5
Свијет
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
19
15
19
10
18
57
18
54
18
46
Тренутно на програму