Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

У установи за заштиту дјеце у Сјеверној Македонији догодио се гнусни чин крајем августа, а јуче је све пријављено полицији. Према пријави, два малољетника узраста 15 и 16 година имала су сексуални однос пред дванаестогодишњим дјететом, којем су пријетили да ништа не смије да каже.
"Полицији у Скопљу је јуче пријављено да су у августу ове године, у соби установе за заштиту дјеце, шеснаестогодишњи дјечак и петнаестогодишња дјевојчица, штићеници установе, имали сексуални однос пред дванаестогодишњим штићеником установе, након чега је шеснаестогодишњак пријетио дванаестогодишњаку да никоме не каже", саопштило је Министарство унутрашњих послова.
У полицијском билтену су наведена још два инцидента у тој установи. Један становник је побјегао, а други је нападнут тврдим предметима.
"Дана 16.10.2025. године, у Полицијској станици Карпош, примљена је пријава из Јавне установе за бригу о дјеци да је њихов штићеник А.М. (16), који је претходно побјегао и враћен, напустио установу. Предузимају се мјере ради проналажења лица. Данас, 17. октобра 2025., у 09:30 часова, СВР Скопље је пријављено да је 16.10.2025. године око 20:30 часова у области Карпош, петнаестогодишњи малољетник, штићеник установе за бригу о дјеци, физички нападнут од стране више лица која су употријебила тврде предмете. Предузимају се мјере ради расвјетљавања случаја", наводи се у саопштењу.
