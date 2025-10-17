Logo

Једна од највећих пљенидби, пронађено скоро 14 милиона цигарета

17.10.2025

10:29

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Хрватски цариници су на граничном прелазу Бергана са Словенијом запилијенили 13.910.000 комада цигарета у кутијама које нису означене дуванским маркицама, што је једна од највећих пљенидби кријумчарених цигарета.

Цариници су синоћ након наплатних кућица зауставили шлепер хрватске регистрације на којем се налазио бродски контејнер, а посебно обучени пас открио је кријумчарење цигарете, преносе хрватски медији.

Надзором је утврђено да се у простору бродског контејнера налази укупно 69.550 штека, односно 13.910.000 комада цигарета у неозначеним кутијама.

Истрага о поријеклу и одредишту робе је у току.

Возач је покушао да пређе на словеначку страну, али је у томе спријечен и предат притворском надзорнику.

