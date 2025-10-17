Logo

Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

17.10.2025

10:01

Фото: ATV

Скупштински Колегијум, на телефонској сједници одлучио је да се сједница Народне скупштине Републике Српске одржи сутра са почетком у 10:30 часова.

Колегијум је утврдио Приједлог дневног реда 27. посебне сједнице Народне скупштине, на којем ће се наћи приједлог одлуке о привременом обављању послова из надлежности Републике Српске.

Приједлог посланика скупштинске већине биће да их обавља Жељка Цвијановић.

С обзиром да Устав Републике Српске јасно и недвосмислено одређује да мандат предсједника Републике траје четири године и да га је пријевремено могуће прекинути једино у случајевима оставке или опозива, Милорад Додик остаје, вољом народа, уставни и изабрани предсједник Републике.

Потпредсједница Народне скупштине Републике Српске Ања Љубојевић заказала је и предсједавала данашњом телефонском сједницом Колегијума, у складу са Пословником о раду Народне скупштине и овлаштењима која је на њу пренио предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.

Када се предсједник Народне скупштине налази изван земље, редовна је пракса да пренесе овлаштења на једног од потпредсједника парламента, који обавља све послове до његовог повратка. Стевандић и делегација народних посланика налазе се у службеној посјети Санкт Петербургу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: 20 година постојања ''Раша тудеј'' представља двије деценије преданости истини

