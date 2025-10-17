Logo

Цвијановић: Браво Орбан, браво Мађарска

17.10.2025

08:00

Цвијановић: Браво Орбан, браво Мађарска
Фото: СРНА

Српски члан Предсједиштва БиХ, Жељка Цвијановић честитала је Мађарској након што је премијер те земље Виктор Орбан објавио да су почеле припреме за састанак лидера Русије и САД у Мађарској.

"Браво Орбан, браво Мађарска", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је јуче да је разговарао телефоном са америчким предсједником Доналдом Трампом и да су почеле припреме за састанак лидера Русије и САД у Мађарској.

Он је истакао да су у току припреме за мировни самит САД-Русија.

Жељка Цвијановић

Виктор Орбан

