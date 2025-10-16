Logo

Одржани четврти ''Дани осигурања Републике Српске'': Ево шта је било у главном фокусу конференције

Фото: АТВ

Четврта конференција ''Дани осигурања Републике Српске“ ставља Српску у центар збивања осигуравајуће индустрије. У фокусу конференције су дигитализација, потенцијална улагања друштава у инфраструктурне пројекте, нови начин обраде штета као и нови начин комуникације са клијентима.

''За сада је процес дигитализације дао одличне резултате. Ефекти су одлични, тржиште је одреаговало на начин који смо и очекивали, осигурање је постало један транспарентан процес'', рекао је Бојан Поповић, предјседник скупштине Удружења друштава за осигурање Привредне коморе Републике Српске.

670180152dbd6 Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Половина од усвојеног Плана раста иде у буџет, а половина за пројекте

Сектор осигурања значајно расте у Српској, када је ријеч о обрачуну премија. Осигуравајућа друштва у Српској су ликвидна и солвентна и из године у годину повећавају своју добит. Интерес Српске је да индустрија осигурања буде још јача, јер је то један од финансијских стубова државе истиче Зора Видовић, министар финансија.

''Овим темпом као што иде сада и овим стварима које смо увели у овој години дигитализацију, која апсолутно искључује сиву зону и много тога што искључује сиву зону, што је сметало озбиљним осигуравајућим кућама, мислим да ћемо направити велики помак и желимо да се наше осигуравајуће куће оспособе за либерализацију цијена'', казала је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.

Дани осигурања Републике Српске

Република Српска

Почели четврти "Дани осигурања Републике Српске"

Веома је важно бити спреман за процес либерализације цијена, јер се показало да је у земљама које нису биле спремне за то пропало више од половине осигуравајућих друштава, упозорава Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.

''Погледајте само на Балкану Грчку и неке друге земље које су ушле снажно у то али неспремне, велики број људи је остао без посла. Морате бити за то спремни. Једина која је то била је Словенија али тамо имате укрупњавање било је једно осигуравајуће друштво Триглав'', казао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

"'Дани осигурања Републике Српске 2025' сјајна прилика за дискусије"

У Српској је 14 осигуравајућих кућа које код нас имају и сједиште. Добра конкуренција даје бољу лепезу услуга. Први човјек Владе Српске истиче да ће Влада и даље пратити сектор осигурања и пружати пуну подршку.

''Донедавно сам био у Министарству пољопривреде и могу рећи да је Влада непрестано и перманентно повећавала учешће свог давања подстицаја у премији осигурања тако да је оно сада 60% тако да кад је производња под ведрим небом у питању ту је Влада активно укључила'', казао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

Циљ конференције је да се додатно допринесе укупном пословном и економском амбијенту у Српској, размјене знања, идеје и искуства. Из свега тога би требало да проистекну важни закључци који ће одредити правац индустрије осигурања, сматрају организатори.

