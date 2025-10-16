Лекорни преживио, и други пут

Извор:
Б92
16.10.2025
19:17
Француски премијер је преживео два гласања о неповерењу која су имала за циљ да сруше његову крхку, мањинску владу неколико дана након њеног именовања.
Себастијан Лекорни, кључни савезник центристичког предсједника Емануела Макрона, рекао је у парламенту да посланици морају да одлуче да учествују у "парламентарној дебати" о буџету за сљедећу годину или ће потопити владу и створити "политички хаос".
Укупно 271 посланик је гласао за први предлог о неповјерењу, који је поднијела љевичарска странка Непокорена Француска (Ла Франце Инсоумисе), само 18 гласова мање од 289 гласова потребних за рушење владе.
Друго гласање о неповјерењу, које је поднијела крајње десничарска странка Национално окупљање Марин Ле Пен, освојило је 144 гласа. Очекивало се да ће добити много мање гласова јер није имало подршку Непокорене Француске.
Иако је влада преживјела, чињеница да је прво гласање било ближе него што се очекивало истиче тешкоће са којима се Лекорни суочава док се припрема за вишемјесечну дебату о буџету за сљедећу годину.
Влада свој опстанак дугује руководству Социјалистичке партије, које се уздржало од придруживања гласању о непокореној Француској након што је Лекорни рекао да ће суспендовати Макронове значајне промјене пензионог система. Потез замрзавања промјена, које су током неколико година почеле да повећавају старосну границу за пензионисање са 62 на 64 године, био је значајан уступак.
Ипак, седам посланика из парламентарне групе Социјалиста разишло се са руководством странке и гласало за рушење владе.
Лекорни сада мора да покуша да усвоји буџет за 2026. годину за другу највећу економију Европске уније кроз оштро подијељени доњи дом парламента прије 31. децембра.
Жордан Бардела, предсједник Националног окупљања, написао је на друштвеним мрежама да је влада на климавом тлу.
"Већина састављена трговањем успела је данас да сачува своје позиције, на рачун националног интереса", рекао је.
Француска се тетурала из кризе у кризу откако је Макроново коцкање на превремене изборе прошле године довело до неубједљивог резултата. Парламент је и даље подијељен између три блока: љевице, крајње деснице и центра, без јасне већине.
