ЕУ разматра потпуну забрану продаје цигарета с филтером

Извор:
Индекс
16.10.2025
18:26
Коментари:0
Европска унија жели забранити цигарете с филтером и електронске дуванске производе, сазнаје њемачки Билд, који је дошао у посјед нацрта резолуције Савјета Европске уније за састанак Свјетске здравствене организације (WHO).
У нацрту Савјета наводи да извјештај једне радне групе СЗО-a о регулацији дуванских производа изричито препоручује забрану филтера како би се смањила привлачност и окус цигарета.
Савјет ЕУ-а подржава ову препоруку СЗО-a. "Забрана производње, увоза, дистрибуције и продаје цигарета с филтером дала би важан допринос смањењу потрошње дувана", наводи се.
Забрана е-цигарета такође је "додатна регулаторна могућност", наводи Билд.
Нацрт би требао бити размотрен на конференцији СЗО-a у Женеви у новембру.
Препоруке овакве врсте Савјета ЕУ-а имају значајне импликације за будућу регулацију дувана у ЕУ - укључујући ревизију тзв. "Директиве о дуванским производима". То би могло укључивати и забране производа.
Аустријски лист "Кронен-Зеитунг" раније је извијестио да и Европска комисија коју води Урсула фон дер Лајен (67) такође подржава забрану.
Како би се смањила потрошња и зависност о дувану и никотину, ЕУ чак разматра забрану продаје у трговинама, на бензинским пумпама и киосцима, наводи Билд.
Циљеви ЕУ-а су заштита околиша и људског здравља, а како тврде, "забране би биле важан корак према провођењу директиве СЗО-a чији је циљ заштита подземних вода и тла, као и промовисања здравља људи."
Појединачни циљеви су:
Према писању Билда, представници њемачке владе "поздравили" су забрану цигарета с филтером на састанку Радне групе Савјета ЕУ-а за јавно здравство 9. октобра, гдје је приједлог први пут расправљен. Портпарол Савезног министарства здравства рекла је за Билд да је заједнички став ЕУ-а још увијек "у процесу усклађивања".
Свјетска здравствена организација одржаће своју Конференцију о контроли духана (ЦОП11) у Женеви од 17. до 22. новембра.
(Индекс)
Најновије
Најчитаније
18
26
18
20
18
14
18
07
17
57
Тренутно на програму