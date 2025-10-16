Logo

ЕУ разматра потпуну забрану продаје цигарета с филтером

Индекс

16.10.2025

18:26

ЕУ разматра потпуну забрану продаје цигарета с филтером
Европска унија жели забранити цигарете с филтером и електронске дуванске производе, сазнаје њемачки Билд, који је дошао у посјед нацрта резолуције Савјета Европске уније за састанак Свјетске здравствене организације (WHO).

У нацрту Савјета наводи да извјештај једне радне групе СЗО-a о регулацији дуванских производа изричито препоручује забрану филтера како би се смањила привлачност и окус цигарета.

Савјет ЕУ-а подржава ову препоруку СЗО-a. "Забрана производње, увоза, дистрибуције и продаје цигарета с филтером дала би важан допринос смањењу потрошње дувана", наводи се.

Забрана е-цигарета такође је "додатна регулаторна могућност", наводи Билд.

Конференција СЗО-a у новембру

Нацрт би требао бити размотрен на конференцији СЗО-a у Женеви у новембру.

Препоруке овакве врсте Савјета ЕУ-а имају значајне импликације за будућу регулацију дувана у ЕУ - укључујући ревизију тзв. "Директиве о дуванским производима". То би могло укључивати и забране производа.

Аустријски лист "Кронен-Зеитунг" раније је извијестио да и Европска комисија коју води Урсула фон дер Лајен (67) такође подржава забрану.

Забрана продаје цигарета с филтерима

Како би се смањила потрошња и зависност о дувану и никотину, ЕУ чак разматра забрану продаје у трговинама, на бензинским пумпама и киосцима, наводи Билд.

Циљеви ЕУ-а су заштита околиша и људског здравља, а како тврде, "забране би биле важан корак према провођењу директиве СЗО-a чији је циљ заштита подземних вода и тла, као и промовисања здравља људи."

Појединачни циљеви су:

  • Превенција и смањење потрошње дувана и зависност о никотину
  • Мања изложеност других људи дуванском диму
  • Заштита околине
  • Заштита ових мјера од комерцијалних и других интереса дуванске индустрије

Према писању Билда, представници њемачке владе "поздравили" су забрану цигарета с филтером на састанку Радне групе Савјета ЕУ-а за јавно здравство 9. октобра, гд‌је је приједлог први пут расправљен. Портпарол Савезног министарства здравства рекла је за Билд да је заједнички став ЕУ-а још увијек "у процесу усклађивања".

Свјетска здравствена организација одржаће своју Конференцију о контроли духана (ЦОП11) у Женеви од 17. до 22. новембра.

(Индекс)

