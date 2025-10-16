Logo

Трамп: Тренутно разговарам са Путином, саопштићу резултате

Извор:

Sputnjik

16.10.2025

17:42

Доналд Трамп Предсједник САД
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је на свом налогу на друштвеној мрежи Истина да разговара са руским колегом Владимиром Путином.

''Тренутно разговарам са предсједником Путином. Разговор је у току, дуг је и ја ћу извијестити о садржају, као и предсједник Путин, након његовог завршетка'', написао је Трамп.

Почео је телефонски разговор америчког и руског председника, Доналда Трампа и Владимира Путина, саопштио је Си-Би-Ес, позивајући се на званичника Бијеле куће.

Претходно је новинар телевизије Арон Наваро написао на друштвеној мрежи Икс да је неименовани званичник Бијеле куће саопштио да је разговор двојице лидера у току.

tramp putin

Свијет

Почео разговор Путина и Трампа

Амерички портал "Аксиос", позивајући се на извор, јавио да ће двојица лидера разговарати телефоном.

Према наводима извора, тема разговара биће сукоб у Украјини.

Разговор се одржава уочи доласка Владимира Зеленског у Вашингтон, гдје ће, како је сам Трамп раније изјавио, тражити ракете "томахавк".

Владимир Путин

Доналд Трамп

razgovor

