Италија: Више од 1.000 ученика евакуисано из школе због непознате супстанце у ваздуху

Средња школа у италијанском граду Пескари евакуисана је након што се у њеним просторијама осјетио јак мирис непознатог поријекла, а великом броју људи је позлило, преносе данас италијански медији.
Локална здравствена служба АСЛ формирала је тим на лицу мјеста састављен од троје љекара и три болничарке, а пет амбулантних возила са 20 људи стигло је у државну средњу школу Маркони у Пескари, пренијела је ТВ Раи.
Један број људи којима је позлило је хоспитализован, док је другима љекарска помоћ указана на лицу мјеста, а међу жртвама тровања су и неки ватрогасци који су стигли на интервенцију по позиву.
Како су навели извори љекарских служби, узрок тровања је највјероватније амонијак који је исцурио из школске лабораторије из за сада непознатих разлога, а помиње се и могуће цурење гаса из клима уређаја.
Више од 1.000 ученика школе евакуисано је након што је оглашен аларм, наводи Раи.
Многи од ученика испричали су како су се веома уплашили јер нису знали о чему се ради, а знатном броју њих је позлило.
Замјеница градоначелника Пескаре, Марија Рита Карота, наложила је хитно затварање школе до даљег.
Она је навела да ће школа бити затворена како би се избјегао ризик по јавно здравље док не буду завршене све техничке провјере.
