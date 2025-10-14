Ужас у хрватској школи: Дјечак убоден ножем, хеликоптером пребачен у болницу

Извор:
Једна особа је повријеђена поред Средње школе Бедековчина, потврдила је Крапинско-загорска регионална полиција.
На снимцима који круже друштвеним мрежама виде се полиција, кола хитне помоћи и хеликоптер око школе.
Из школе су незванично потврдили да је у питању несрећа, али појављују се и друге информације.
Жена, чији син иде у ту средњу школу, каже да јој је јавио да је један дечко избо другог.
"Само ми је послао поруку што се догодило да се не бринем ако видим вијест на порталима. Све се догодило напољу, испред сале за физичко", рекла нам је.
