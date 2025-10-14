Logo

Ужас у хрватској школи: Дјечак убоден ножем, хеликоптером пребачен у болницу

Извор:

Курир

14.10.2025

15:26

Коментари:

0
Ужас у хрватској школи: Дјечак убоден ножем, хеликоптером пребачен у болницу
Фото: АТВ

Једна особа је повријеђена поред Средње школе Бедековчина, потврдила је Крапинско-загорска регионална полиција.

На снимцима који круже друштвеним мрежама виде се полиција, кола хитне помоћи и хеликоптер око школе.

Из школе су незванично потврдили да је у питању несрећа, али појављују се и друге информације.

Жена, чији син иде у ту средњу школу, каже да јој је јавио да је један дечко избо другог.

"Само ми је послао поруку што се догодило да се не бринем ако видим вијест на порталима. Све се догодило напољу, испред сале за физичко", рекла нам је.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Хрватска

napad nožem

Школа

učenik

helikopter

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српски професор претендент за титулу најбољег на свијету

Друштво

Српски професор претендент за титулу најбољег на свијету

5 д

0
Учитељицу Сузану усмртио бахати возач, школа се опрашта од ње

Србија

Учитељицу Сузану усмртио бахати возач, школа се опрашта од ње

5 д

0
Школа

Регион

Отац поднио кривичну пријаву против учитељице због злостављања сина

1 седм

0
Број погинулих у урушавању школске зграде порастао на 53

Свијет

Број погинулих у урушавању школске зграде порастао на 53

1 седм

0

Више из рубрике

Racunar Lap top

Регион

Жена повјеровала у примамљиву пословну понуду и остала без 12.500 евра

3 ч

0
Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

Регион

Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

5 ч

0
Директор старачког дома крао од штићенца

Регион

Директор старачког дома крао од штићенца

5 ч

0
Ловци се згрозили најездом опасних предатора

Регион

Ловци се згрозили најездом опасних предатора

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

43

Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

17

35

Оборен рекорд у броју асова – један ишао 244 km/h

17

30

"WhatsApp" припрема велику промјену

17

23

Војска преузела власт на Мадагаскару и распустила институције

17

19

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner