Ужас у хрватској школи: Дјечак убоден ножем, хеликоптером пребачен у болницу

На снимцима који круже друштвеним мрежама виде се полиција, кола хитне помоћи и хеликоптер око школе.

Из школе су незванично потврдили да је у питању несрећа, али појављују се и друге информације.

Жена, чији син иде у ту средњу школу, каже да јој је јавио да је један дечко избо другог.

"Само ми је послао поруку што се догодило да се не бринем ако видим вијест на порталима. Све се догодило напољу, испред сале за физичко", рекла нам је.

