Отац поднио кривичну пријаву против учитељице због злостављања сина

07.10.2025
10:20
Коментари:0
Отац из долине Неретве поднио је кривичну пријаву против учитељице, тврдећи да је дугорочно психички злостављала његово дијете у основној школи.
Пријава је поднијета Општинском државном тужилаштву у Дубровнику по члану 177. Кривичног закона, који се односи на кршење права дјетета, пише Дубровачки дневник.
Након што је забринути отац контактирао редакцију, родитељи су пристали да подјеле своју причу. Да би заштитили идентитет дјетета, локација школе и имена учесника остају непознати. Отац наглашава да говори не само у име своје породице, већ и у име других родитеља који не могу или се не усуђују да се супротставе неправилностима.
''Ово није борба против једне учитељице, већ борба да систем изнесе најбоље појединце који ће учити нашу дјецу“, нагласио је.
Његова породица се вратила у Хрватску након десет година живота у иностранству, са жељом да њихова дјеца одрастају у сопственој култури. Међутим, проблеми су, каже, почели када су се уписали у школу.
''Читав наш свијет се вртио око тога да се дјеца прилагоде својој домовини, а већ смо се сусретали са проблемима и неспоразумима када су уписани. Током почетних разговора са дјецом, психолог је говорио на такав начин да су плакали“, тврди отац.
Додаје да их је посебно погодило то што школа није прихватила захтјев да дијете буде у одјељењу са јединим дететом које је познавао, што је додатно отежавало адаптацију.
''Наше дијете је већ прошле године било депресивно. Мислили смо да је то због адаптације, али је убрзо почео да прича о томе како учитељица виче, како понижава дјецу, да је једном ученику залијепила жваку у косу. Дијете нам је такође испричало како учитељица виче, а затим себи говори 'смири се, смири се', као да има проблема са бијесом“, каже отац, додајући да су се надали да ће се дијете временом ''очврснути“, али се испоставило да проблем није био само у адаптацији.
Слично понашање се наставило и ове школске године.
''Дијете је дошло кући прве недјеље школе, закључало се у своју собу, потпуно депресивно. Послије неког убјеђивања, испричало нам је шта се догодило. Наиме, радили су умјетнички и рад није био по укусу учитељице. Пред цијелим разредом, учитељица је подигла рад нашег дјетета и питала ученике коју ће оцјену дати. Дјеца су рекла да ће му дати петицу, а она их је наговорила да дају нижу оцјену. На крају је један дјечак рекао 'петица', а учитељица је рекла - 'Тако је, рад је за петицу'“, препричава отац.
Иако их је то повриједило, одлучили су да не реагују одмах, али се ситуација поновила.
''Већ сљедеће недјеље, нови проблем. Радили су рад за умјетност, а учитељица је све вријеме хвалила дијете док су радили, и на крају, када је дошло вријеме да се оцијени рад, дала му је четворку, уз опаску да 'рад уопште није добар'“, каже он. Након што се дијете вратило кући из школе плачући, отац је отишао у школу.
''Нисмо проблематизовали оцјене, већ начин комуникације. Рекао сам наставници да није ствар у броју, већ у поруци коју шаље. Није нормално да дијете плаче због школе“, рекао је. Признаје да је и сам подигао глас да би јој показао да таква комуникација није пријатна.
Школа пријављује оца, али истрага не успјева
Након тог сукоба, директор школе је поднио прекршајну пријаву против оца због неовлашћеног уласка у школу. Отац признаје да је прекршио протокол, али напомиње да је и раније долазио ненајављено без посљедица.
''Овог пута су хтјели да ме казне да би ми показали да немам право гласа. Истовремено, моје дијете и даље сваки дан излази из школе плачући“, каже он.
Тврди да је био додатно згрожен даљим приступом наставнице.
''Она пред дјецом говори да лагање није добро јер лажови лоше заврше, а све то док гледа моје дијете“, каже он. Након тога, психолог је разговарао са неколико ученика. ''Дијете каже психологу да наставник често виче на њу у разреду, а онда је психолог увјерава да је то нормално“, тврди отац. Наставник је потом, наводи, пред разредом рекао: ''Немојте се жалити јер такви људи лоше заврше“, док је гледао своје дијете. ''То је била кап која је прелила чашу. Дакле, прво психичко злостављање, а затим испирање мозга“, каже отац.
Речено му је да је директор наредио интерну истрагу, која наводно није открила никакве неправилности у раду наставника. ''Тада сам од директора тражио писану потврду и одговарајућа документа о интерној истрази. Позвао се на законски рок и рекао да ће их набавити... Ни до данас нисмо добили никаква документа“, тврди.
Због свега наведеног, отац је ангажовао адвоката и поднео кривичну пријаву Државном тужилаштву. Наглашава да систем у Хрватској треба побољшати јер људи одлазе управо због неправде. ''Очигледно сам највише волио Хрватску док сам био одсутан. Сада, када смо се вратили, јасно видим све проблеме са системом, запошљавање оних који су подобни и повезани, без икакве стручне компетенције“, каже он. Упркос свему, одлучан је у својој борби. ''Одлучио сам да се борим против тог система, да будем глас оних родитеља који то не могу..., рекао је отац, преноси Индекс.
