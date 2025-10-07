Logo

Трамп: Донио сам одлуку о испоруци ракета "томахавк" Украјини, али...

Извор:

РТ Балкан

07.10.2025

10:14

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је скоро донио одлуку у вези са испоруком крстарећих ракета "томахавк" Украјини, али да жели да види како Кијев намјерава да их користи.

"Да, већ сам, у суштини, донио одлуку. Желим да знам шта ће радити с њима, гдје ће их користити", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, преноси РИА.

Раније је потпредсједник САД Џеј Ди Венс рекао да се разматра могућност испорука ракета, али да коначна одлука остаје на америчком предсједнику.

Предсједник Русије Владимир Путин упозорио је да би "потенцијална испорука ракета дугог домета "томахавк" Украјини могла би да разори позитивне тенденције развоја руско-америчких односа".

