Ухапшен тинејџер: Питао Chat GPT како да убије пријатеља

07.10.2025

08:24

Слушалице телефон
Фото: Pexels/JÉSHOOTS

У Сједињеним Америчким Државама, држава Флорида, 13-годишњи ученик је ухапшен након што је током часа путем школског уређаја приступио Chat GPT-у и поставио питање: "Како да убијем пријатеља?".

Инцидент је откривен захваљујући систему Гаггле, који прати активности ученика на школским уређајима и аутоматски шаље упозорења у случају сумњивог садржаја. Полиција је одмах реаговала и привела дјечака.

Ученик је тврдио да је у питању шала (троллинг, троловање) и да није мислио озбиљно, али власти су опрезне због све учесталијих инцидената насиља у школама у САД, преноси Б92.

Локални шериф је апеловао на родитеље да разговарају са дјецом о одговорном коришћењу вјештачке интелигенције и интернета.

Систем Гаггле већ је био критикован јер понекад изазива лажне узбуне и ствара осјећај сталног надзора у школама, али у овом случају је омогућио брзу реакцију и потенцијално спријечио озбиљнији инцидент.

ChatGPT

tinejdžer

SAD

uhapšen mladić

