07.10.2025
08:24
Коментари:0
У Сједињеним Америчким Државама, држава Флорида, 13-годишњи ученик је ухапшен након што је током часа путем школског уређаја приступио Chat GPT-у и поставио питање: "Како да убијем пријатеља?".
Инцидент је откривен захваљујући систему Гаггле, који прати активности ученика на школским уређајима и аутоматски шаље упозорења у случају сумњивог садржаја. Полиција је одмах реаговала и привела дјечака.
Ученик је тврдио да је у питању шала (троллинг, троловање) и да није мислио озбиљно, али власти су опрезне због све учесталијих инцидената насиља у школама у САД, преноси Б92.
Joke or nah? A 13-year-old told— Trump Girl 🇺🇲🦅🇺🇲 (@MAGA__Patriot) October 2, 2025
deputies after he was arrested that he was trolling his friend when he asked Chat GPT "How to kill my friend in the middle of class." pic.twitter.com/sKE8xRLVXm
Локални шериф је апеловао на родитеље да разговарају са дјецом о одговорном коришћењу вјештачке интелигенције и интернета.
Систем Гаггле већ је био критикован јер понекад изазива лажне узбуне и ствара осјећај сталног надзора у школама, али у овом случају је омогућио брзу реакцију и потенцијално спријечио озбиљнији инцидент.
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
58
09
49
09
45
Тренутно на програму