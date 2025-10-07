Logo

Никола Јокић славио у српском дербију

Извор:

Б92

07.10.2025

08:04

Коментари:

0
Никола Јокић славио у српском дербију
Фото: Tanjug/AP/Sergei Grits

Кошаркаши Денвера савладали су Торонто Репторсе реузлтатом 112:108 у припремном мечу пред старт нове сезоне НБА лиге.

Послије пораза од Минесоте, тим из Колорада је поправио утисак у Ванкуверу, предвођен ефикасним вечерима Кристијана Брауна и Николе Јокића.

Американац је постигао 19 поена без промашаја из игре (8/8), док је перфектан био и српски центар завршивши сусрет за два поена мање (5/5), шест скокова и пет асистенција за нешто више од 20 минута на паркету.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Košarka

Никола Јокић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Монт Еверест

Свијет

У току евакуација више од 200 преосталих планинара са Монт Евереста

2 ч

0
Возачи опрез! Путеви претежно клизави, учестали су одрони

Друштво

Возачи опрез! Путеви претежно клизави, учестали су одрони

2 ч

0
Ле Пен: Пред Макроном два пута

Свијет

Ле Пен: Пред Макроном два пута

2 ч

0
Зимница

Савјети

Овај рецепт за зимницу сви траже: Чим се тегла отвори - одмах све нестаје!

2 ч

0

Више из рубрике

Нови шок у НБА: Никола Топић оперисао тестисе, чека га дужа пауза!

Кошарка

Нови шок у НБА: Никола Топић оперисао тестисе, чека га дужа пауза!

2 ч

0
Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

Кошарка

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

11 ч

0
Умро легендарни Тони Паркер

Кошарка

Умро легендарни Тони Паркер

13 ч

0
Владе Дивац пoсјетио Хиландар након тешке операције

Кошарка

Владе Дивац пoсјетио Хиландар након тешке операције

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

10

00

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

09

58

СИПА ухапсила Адила Ћенановића који је пријетио Србима

09

49

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

09

45

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner