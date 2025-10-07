Никола Јокић славио у српском дербију

Извор:
Кошаркаши Денвера савладали су Торонто Репторсе реузлтатом 112:108 у припремном мечу пред старт нове сезоне НБА лиге.
Послије пораза од Минесоте, тим из Колорада је поправио утисак у Ванкуверу, предвођен ефикасним вечерима Кристијана Брауна и Николе Јокића.
Американац је постигао 19 поена без промашаја из игре (8/8), док је перфектан био и српски центар завршивши сусрет за два поена мање (5/5), шест скокова и пет асистенција за нешто више од 20 минута на паркету.
WHAT A PASS FROM JOKIĆ 🃏— NBA (@NBA) October 7, 2025
Ooh's & aah's from the Vancouver crowd! pic.twitter.com/Frv84ANZ2M
