Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

Кошаркаши Црвене звезде шокантно су поражени од Задра на старту АБА лиге.
Задрани су вечерас у Београду у првом колу групе Б АБА лиге савладали Црвену звезду са 85:79 (27:21, 16:16, 19:16, 23:26).
Гости су водили током цијелог меча против мора се истаћи ослабљене Звезде код које је најефикаснији били Семи Оджелеј и Ебука Изунду са 15 постигнутих поена. У редовима Задра истакао се Владимир Михаиловић са 21 поеном.
Ово је трећи везани пораз црвено-бијелих након два пораза у Евролиги. Лош старт након којег су навијачи већ почели изражавати незадовољство, а највише је на тапету тренер Јанис Сферопулос, док се трибина могло чути и "Управа напоље". Звезда је слободна у сљедећем колу АБА лиге, а у петак ће гостовати Фенербахчеу у трећем колу Евролиге, пишу Независне.
