"Вjечити" ривали започињу такмичење у АБА лиги

06.10.2025
07:24
Коментари:0
Прве утакмице у АБА лиги "вјечити" ривали одиграће вечерас.
Прво ће кошаркаши Партизана од 18 часова у Београдској арени дочекати екипу Крке, а потом ће два сата касније Црвена звезда у Хали "Александар Николић" одмерити снаге са Задром.
Званична сезона у европској кошарци је почела прије двије недјеље, а дуелом између ФМП-а и Игокее у петак и такмичење у АБА лиги, али овај пут у измјењеном формату.
Република Српска
Састанак лидера владајуће коалиције у Српској
С обзиром на то да су тимови сада подијељени у А и Б групу, свакој екипи ће се десити да једне недјеље буде слободна и не игра утакмицу у регионалном такмичењу.
Кошаркаши Партизана ће у оквиру А групе одиграти премијерни меч са Крком у Београдској арени са почетком у 18 часова.
Изабраници Жељка Обрадовића се налазе у солидном моментуму с обзиром на то да су прије неколико дана побиједили Олимпију Милано у Евролиги и послије стартног пораза од Дубаија уписали и тријумф.
"Црно-бијели" не би требало да имају много проблема са словеначким тимом, јер он као и сваке године представља једног од најслабијих ривала у региону.
Умјела је Крка да намучи Партизан, али готово увијек је то било у Новом Месту у Словенији гдје та екипа и игра као домаћин.
Сцена
Преминуо пјевач чувеног српског бенда
Без обзира на то рекао је Жељко Обрадовић да је са стручним штабом урадио детаљан сакутинг противника и да га максимално поштује.
Улаз за навијаче биће слободан поводом 80. рођендана црно-белих.
"Црвено-бијели" имају кошмаран почетак сезоне, јер су се на многобројне повреде играча надовезала и два стартна пораза у Евролиги.
Јаго дос Сантос који је био прецртан од стране Јаниса Сферопулоса сада је враћен у тим, јер је за утакмицу са Задром у оквиру групе Б пријављено чак шест повријеђених играча.
За Звезду против Задра неће играти ни Никола Калинић, који одрађује суспензију из финиша претходне сезоне због казне изречене током утакмице у Подгорици.
Тиму се прикључило и познато евролигашко име Донатас Мотеијунас, али он ће се на располагање Грку ставити тек након меча са Задром, тачније биће спреман за петак и дуел са Фенербахчеом у Истанбулу.
АБА лига, прво коло:
Петак:
Игокеа - ФМП 92:88
Беч - Илирија 85:84
Субота:
Студентски центар - Борац 76:79
Недјеља:
Цедевита Олимпија - Мега 117:81
Будућност - Спартак 93:97 (83:83)
Понедељак:
Дубаи - Сплит 17.00
Партизан - Крка 18.00
Црвена звезда - Задар 20.00
