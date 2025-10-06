Logo

"Вjечити" ривали започињу такмичење у АБА лиги

06.10.2025

07:24

Лопта на терену
Фото: АТВ

Прве утакмице у АБА лиги "вјечити" ривали одиграће вечерас.

Прво ће кошаркаши Партизана од 18 часова у Београдској арени дочекати екипу Крке, а потом ће два сата касније Црвена звезда у Хали "Александар Николић" одмерити снаге са Задром.

Званична сезона у европској кошарци је почела прије двије недјеље, а дуелом између ФМП-а и Игокее у петак и такмичење у АБА лиги, али овај пут у измјењеном формату.

Састанак владајуће коалиције у Бањалуци

Република Српска

Састанак лидера владајуће коалиције у Српској

С обзиром на то да су тимови сада подијељени у А и Б групу, свакој екипи ће се десити да једне недјеље буде слободна и не игра утакмицу у регионалном такмичењу.

Кошаркаши Партизана ће у оквиру А групе одиграти премијерни меч са Крком у Београдској арени са почетком у 18 часова.

Изабраници Жељка Обрадовића се налазе у солидном моментуму с обзиром на то да су прије неколико дана побиједили Олимпију Милано у Евролиги и послије стартног пораза од Дубаија уписали и тријумф.

"Црно-бијели" не би требало да имају много проблема са словеначким тимом, јер он као и сваке године представља једног од најслабијих ривала у региону.

Умјела је Крка да намучи Партизан, али готово увијек је то било у Новом Месту у Словенији гдје та екипа и игра као домаћин.

Дејан Гвозден

Сцена

Преминуо пјевач чувеног српског бенда

Без обзира на то рекао је Жељко Обрадовић да је са стручним штабом урадио детаљан сакутинг противника и да га максимално поштује.

Улаз за навијаче биће слободан поводом 80. рођендана црно-белих.

"Црвено-бијели" имају кошмаран почетак сезоне, јер су се на многобројне повреде играча надовезала и два стартна пораза у Евролиги.

Јаго дос Сантос који је био прецртан од стране Јаниса Сферопулоса сада је враћен у тим, јер је за утакмицу са Задром у оквиру групе Б пријављено чак шест повријеђених играча.

За Звезду против Задра неће играти ни Никола Калинић, који одрађује суспензију из финиша претходне сезоне због казне изречене током утакмице у Подгорици.

Тиму се прикључило и познато евролигашко име Донатас Мотеијунас, али он ће се на располагање Грку ставити тек након меча са Задром, тачније биће спреман за петак и дуел са Фенербахчеом у Истанбулу.

АБА лига, прво коло:

Петак:

Игокеа - ФМП 92:88

Беч - Илирија 85:84

Субота:

Студентски центар - Борац 76:79

Недјеља:

Цедевита Олимпија - Мега 117:81

Будућност - Спартак 93:97 (83:83)

Понедељак:

Дубаи - Сплит 17.00

Партизан - Крка 18.00

Црвена звезда - Задар 20.00

