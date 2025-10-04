Несрећа на Јадрану: Погинули кошаркашки тренер и његова супруга

04.10.2025
Језива саобраћајна несрећа догодила се у четвртак у мјесту Бунице код Сења а међу страдалима је и кошаркашки тренер, Џереми Гамбин.
Гамбин је иначе био тренер клуба Луксол а радио је и као професор физичког васпитања.
У несрећи је настрадала и његова супруга, Лорејн, чије је службено име Синтија, док су заједно са њима настрадали и Кевин и Александра Боници.
Од Џеремија и Лорејн Гамбин опростила се њихова кћерка, Илона Басби, пише Нова.рс.
''Наша породица је била стварно благословена и срећна што смо имали наше прекрасне родитеље у нашем животу и нисмо могли тражити више. Заувијек ћу бити поносна што могу рећи да сам њихова кћерка'', написала је она.
